Упрямая, но преданная: что нужно знать, прежде чем завести таксу
Таксу невозможно перепутать с другой собакой: её длинное тело на коротких лапках и забавная походка вызывают улыбку у каждого прохожего. Эти "собачки-сосиски" не только очаровательны, но и обладают энергичным характером и крепким охотничьим инстинктом.
Общие характеристики породы
Таксы относятся к небольшим собакам: их рост в холке редко превышает 35 см, а вес — 12 кг. Средняя продолжительность жизни составляет 10-13 лет, хотя при правильном уходе питомцы нередко живут дольше.
Несмотря на миниатюрные размеры, это смелая и активная собака, которая требует внимания, прогулок и воспитания.
История происхождения
Родиной таксы считается Германия. Порода произошла от немецких гончих бракков, унаследовавших острый нюх и охотничьи способности. Главной задачей собак было участие в барсучьих охотах: короткие лапы и вытянутое тело идеально подходили для норных работ.
К XVII веку таксы стали популярны среди европейских охотников, а в 1870 году был утверждён первый официальный стандарт. Сегодня известно девять разновидностей такс, отличающихся размерами и типом шерсти.
Виды такс
|Тип
|Рост/вес
|Особенности
|Стандартная
|до 35 см, до 12 кг
|классическая охотничья такса
|Миниатюрная
|до 30 см, 4-6 кг
|более компактная, подходит для квартиры
|Кроличья
|до 25 см, 3-4 кг
|выведена для охоты на кроликов
|Гладкошёрстная
|короткая шерсть
|простота ухода
|Длинношёрстная
|длинная мягкая шерсть
|декоративный вид, требует расчёсывания
|Жесткошёрстная
|жёсткий покров
|защитная шерсть, реже встречается
Характер и поведение
Таксы активны и энергичны, они обожают долгие прогулки и игры на свежем воздухе. Эти собаки умны и легко усваивают команды, но при этом отличаются упрямым характером.
Важно помнить: охотничьи инстинкты у таксы проявляются в полной мере. Увидев белку или мышь, она моментально превращается в азартного преследователя. Поэтому собаку нужно воспитывать и обучать, иначе прогулки могут превращаться в непредсказуемые приключения.
Отношение к хозяину у таксы очень преданное, но повышать голос или проявлять грубость с ней нельзя. Эти собаки обидчивы и могут надолго запомнить несправедливое обращение.
Такса и дети
Такса — отличный компаньон для ребёнка. Энергия и игривость собаки прекрасно сочетаются с детской подвижностью. Вместе они могут часами гулять и играть.
Однако важно следить, чтобы дети не дразнили собаку и не причиняли ей боль. В ответ такса может проявить упрямство или даже агрессию.
Соседство с другими животными
Такса спокойно уживается с кошкой, особенно если знакомство произошло в щенячьем возрасте. Но вот с мелкими питомцами — хомяками, кроликами, птичками — дела обстоят сложнее. Срабатывает охотничий инстинкт, и животные рискуют оказаться в опасности.
Советы шаг за шагом
-
Выбирая щенка, обращайте внимание на активность и здоровье.
-
С первых дней начинайте воспитание: учите простым командам и правилам поведения.
-
Обеспечьте ежедневные прогулки не менее часа.
-
Используйте игрушки для умственной нагрузки — таксы любят разгадывать "головоломки".
-
Следите за рационом: таксы склонны к перееданию и набору веса.
-
Регулярно осматривайте уши и спину — это слабые места породы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: редко выгуливать собаку.
→ Последствие: ожирение, скука, разрушительное поведение дома.
→ Альтернатива: ежедневные активные прогулки и игры.
-
Ошибка: кричать или наказывать физически.
→ Последствие: упрямство, обиды, потеря доверия.
→ Альтернатива: мягкая дрессировка с поощрением.
-
Ошибка: заводить таксу рядом с мелкими грызунами.
→ Последствие: охотничий инстинкт может привести к трагедии.
→ Альтернатива: выбирать совместимость только с кошками или собаками.
А что если такса живёт в квартире?
Такса отлично приспосабливается к жизни в квартире, если ей обеспечивают достаточную активность. Но стоит помнить: собака громко лает и может быть чрезмерно любопытной. Чтобы питомец не скучал, оставляйте ему игрушки и занимайтесь воспитанием.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|очаровательная внешность
|склонность к ожирению
|ум и сообразительность
|упрямство
|дружелюбие к детям
|громкий лай
|компактные размеры
|риск проблем со спиной
|охотничий азарт
|опасность для мелких питомцев
FAQ
Сколько стоит щенок таксы?
Цена колеблется от 20 000 до 70 000 рублей в зависимости от родословной и питомника.
Как ухаживать за шерстью?
Гладкошёрстные таксы требуют минимального ухода, длинношёрстных нужно расчёсывать несколько раз в неделю, жёсткошёрстных — тримминговать.
Можно ли держать таксу в частном доме?
Да, но важно оградить участок: таксы отлично роют землю и могут сбежать через подкоп.
Мифы и правда
-
Миф: такса — декоративная собака.
Правда: это охотничья порода с ярко выраженными инстинктами.
-
Миф: маленькая собака не нуждается в прогулках.
Правда: такса требует много движения и активных игр.
-
Миф: у таксы всегда плохой характер.
Правда: при правильном воспитании это добрый и верный друг.
Интересные факты
-
Таксы участвовали в королевских охотах в Германии и Австрии.
-
В XIX веке эта порода была символом Германии и изображалась на почтовых марках.
-
Таксы — рекордсмены по "владению сердцами": они часто становятся героями фильмов и мультфильмов.
Исторический контекст
Популярность такс за пределами Германии началась в XIX веке, когда собак завезли в Англию. Там их полюбила знать, и таксы стали модными питомцами. В XX веке порода распространилась по всему миру, а в США даже появился праздник "День таксы" с парадом собак в костюмах. Сегодня эти коротколапые охотники — любимцы миллионов семей.
