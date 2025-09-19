Упрямая, но преданная: что нужно знать, прежде чем завести таксу

Таксу невозможно перепутать с другой собакой: её длинное тело на коротких лапках и забавная походка вызывают улыбку у каждого прохожего. Эти "собачки-сосиски" не только очаровательны, но и обладают энергичным характером и крепким охотничьим инстинктом.

Общие характеристики породы

Таксы относятся к небольшим собакам: их рост в холке редко превышает 35 см, а вес — 12 кг. Средняя продолжительность жизни составляет 10-13 лет, хотя при правильном уходе питомцы нередко живут дольше.

Несмотря на миниатюрные размеры, это смелая и активная собака, которая требует внимания, прогулок и воспитания.

История происхождения

Родиной таксы считается Германия. Порода произошла от немецких гончих бракков, унаследовавших острый нюх и охотничьи способности. Главной задачей собак было участие в барсучьих охотах: короткие лапы и вытянутое тело идеально подходили для норных работ.

К XVII веку таксы стали популярны среди европейских охотников, а в 1870 году был утверждён первый официальный стандарт. Сегодня известно девять разновидностей такс, отличающихся размерами и типом шерсти.

Виды такс

Тип Рост/вес Особенности Стандартная до 35 см, до 12 кг классическая охотничья такса Миниатюрная до 30 см, 4-6 кг более компактная, подходит для квартиры Кроличья до 25 см, 3-4 кг выведена для охоты на кроликов Гладкошёрстная короткая шерсть простота ухода Длинношёрстная длинная мягкая шерсть декоративный вид, требует расчёсывания Жесткошёрстная жёсткий покров защитная шерсть, реже встречается

Характер и поведение

Таксы активны и энергичны, они обожают долгие прогулки и игры на свежем воздухе. Эти собаки умны и легко усваивают команды, но при этом отличаются упрямым характером.

Важно помнить: охотничьи инстинкты у таксы проявляются в полной мере. Увидев белку или мышь, она моментально превращается в азартного преследователя. Поэтому собаку нужно воспитывать и обучать, иначе прогулки могут превращаться в непредсказуемые приключения.

Отношение к хозяину у таксы очень преданное, но повышать голос или проявлять грубость с ней нельзя. Эти собаки обидчивы и могут надолго запомнить несправедливое обращение.

Такса и дети

Такса — отличный компаньон для ребёнка. Энергия и игривость собаки прекрасно сочетаются с детской подвижностью. Вместе они могут часами гулять и играть.

Однако важно следить, чтобы дети не дразнили собаку и не причиняли ей боль. В ответ такса может проявить упрямство или даже агрессию.

Соседство с другими животными

Такса спокойно уживается с кошкой, особенно если знакомство произошло в щенячьем возрасте. Но вот с мелкими питомцами — хомяками, кроликами, птичками — дела обстоят сложнее. Срабатывает охотничий инстинкт, и животные рискуют оказаться в опасности.

Советы шаг за шагом

Выбирая щенка, обращайте внимание на активность и здоровье. С первых дней начинайте воспитание: учите простым командам и правилам поведения. Обеспечьте ежедневные прогулки не менее часа. Используйте игрушки для умственной нагрузки — таксы любят разгадывать "головоломки". Следите за рационом: таксы склонны к перееданию и набору веса. Регулярно осматривайте уши и спину — это слабые места породы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: редко выгуливать собаку.

→ Последствие: ожирение, скука, разрушительное поведение дома.

→ Альтернатива: ежедневные активные прогулки и игры.

Ошибка: кричать или наказывать физически.

→ Последствие: упрямство, обиды, потеря доверия.

→ Альтернатива: мягкая дрессировка с поощрением.

Ошибка: заводить таксу рядом с мелкими грызунами.

→ Последствие: охотничий инстинкт может привести к трагедии.

→ Альтернатива: выбирать совместимость только с кошками или собаками.

А что если такса живёт в квартире?

Такса отлично приспосабливается к жизни в квартире, если ей обеспечивают достаточную активность. Но стоит помнить: собака громко лает и может быть чрезмерно любопытной. Чтобы питомец не скучал, оставляйте ему игрушки и занимайтесь воспитанием.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы очаровательная внешность склонность к ожирению ум и сообразительность упрямство дружелюбие к детям громкий лай компактные размеры риск проблем со спиной охотничий азарт опасность для мелких питомцев

FAQ

Сколько стоит щенок таксы?

Цена колеблется от 20 000 до 70 000 рублей в зависимости от родословной и питомника.

Как ухаживать за шерстью?

Гладкошёрстные таксы требуют минимального ухода, длинношёрстных нужно расчёсывать несколько раз в неделю, жёсткошёрстных — тримминговать.

Можно ли держать таксу в частном доме?

Да, но важно оградить участок: таксы отлично роют землю и могут сбежать через подкоп.

Мифы и правда

Миф: такса — декоративная собака.

Правда: это охотничья порода с ярко выраженными инстинктами.

Миф: маленькая собака не нуждается в прогулках.

Правда: такса требует много движения и активных игр.

Миф: у таксы всегда плохой характер.

Правда: при правильном воспитании это добрый и верный друг.

Интересные факты

Таксы участвовали в королевских охотах в Германии и Австрии. В XIX веке эта порода была символом Германии и изображалась на почтовых марках. Таксы — рекордсмены по "владению сердцами": они часто становятся героями фильмов и мультфильмов.

Исторический контекст

Популярность такс за пределами Германии началась в XIX веке, когда собак завезли в Англию. Там их полюбила знать, и таксы стали модными питомцами. В XX веке порода распространилась по всему миру, а в США даже появился праздник "День таксы" с парадом собак в костюмах. Сегодня эти коротколапые охотники — любимцы миллионов семей.