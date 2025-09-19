Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Такса с крышкой от бутылки в зубах
Такса с крышкой от бутылки в зубах
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:53

Упрямая, но преданная: что нужно знать, прежде чем завести таксу

Плюсы и минусы породы такса: преимущества и риски для владельцев

Таксу невозможно перепутать с другой собакой: её длинное тело на коротких лапках и забавная походка вызывают улыбку у каждого прохожего. Эти "собачки-сосиски" не только очаровательны, но и обладают энергичным характером и крепким охотничьим инстинктом.

Общие характеристики породы

Таксы относятся к небольшим собакам: их рост в холке редко превышает 35 см, а вес — 12 кг. Средняя продолжительность жизни составляет 10-13 лет, хотя при правильном уходе питомцы нередко живут дольше.

Несмотря на миниатюрные размеры, это смелая и активная собака, которая требует внимания, прогулок и воспитания.

История происхождения

Родиной таксы считается Германия. Порода произошла от немецких гончих бракков, унаследовавших острый нюх и охотничьи способности. Главной задачей собак было участие в барсучьих охотах: короткие лапы и вытянутое тело идеально подходили для норных работ.

К XVII веку таксы стали популярны среди европейских охотников, а в 1870 году был утверждён первый официальный стандарт. Сегодня известно девять разновидностей такс, отличающихся размерами и типом шерсти.

Виды такс

Тип Рост/вес Особенности
Стандартная до 35 см, до 12 кг классическая охотничья такса
Миниатюрная до 30 см, 4-6 кг более компактная, подходит для квартиры
Кроличья до 25 см, 3-4 кг выведена для охоты на кроликов
Гладкошёрстная короткая шерсть простота ухода
Длинношёрстная длинная мягкая шерсть декоративный вид, требует расчёсывания
Жесткошёрстная жёсткий покров защитная шерсть, реже встречается

Характер и поведение

Таксы активны и энергичны, они обожают долгие прогулки и игры на свежем воздухе. Эти собаки умны и легко усваивают команды, но при этом отличаются упрямым характером.

Важно помнить: охотничьи инстинкты у таксы проявляются в полной мере. Увидев белку или мышь, она моментально превращается в азартного преследователя. Поэтому собаку нужно воспитывать и обучать, иначе прогулки могут превращаться в непредсказуемые приключения.

Отношение к хозяину у таксы очень преданное, но повышать голос или проявлять грубость с ней нельзя. Эти собаки обидчивы и могут надолго запомнить несправедливое обращение.

Такса и дети

Такса — отличный компаньон для ребёнка. Энергия и игривость собаки прекрасно сочетаются с детской подвижностью. Вместе они могут часами гулять и играть.

Однако важно следить, чтобы дети не дразнили собаку и не причиняли ей боль. В ответ такса может проявить упрямство или даже агрессию.

Соседство с другими животными

Такса спокойно уживается с кошкой, особенно если знакомство произошло в щенячьем возрасте. Но вот с мелкими питомцами — хомяками, кроликами, птичками — дела обстоят сложнее. Срабатывает охотничий инстинкт, и животные рискуют оказаться в опасности.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирая щенка, обращайте внимание на активность и здоровье.

  2. С первых дней начинайте воспитание: учите простым командам и правилам поведения.

  3. Обеспечьте ежедневные прогулки не менее часа.

  4. Используйте игрушки для умственной нагрузки — таксы любят разгадывать "головоломки".

  5. Следите за рационом: таксы склонны к перееданию и набору веса.

  6. Регулярно осматривайте уши и спину — это слабые места породы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: редко выгуливать собаку.
    → Последствие: ожирение, скука, разрушительное поведение дома.
    → Альтернатива: ежедневные активные прогулки и игры.

  • Ошибка: кричать или наказывать физически.
    → Последствие: упрямство, обиды, потеря доверия.
    → Альтернатива: мягкая дрессировка с поощрением.

  • Ошибка: заводить таксу рядом с мелкими грызунами.
    → Последствие: охотничий инстинкт может привести к трагедии.
    → Альтернатива: выбирать совместимость только с кошками или собаками.

А что если такса живёт в квартире?

Такса отлично приспосабливается к жизни в квартире, если ей обеспечивают достаточную активность. Но стоит помнить: собака громко лает и может быть чрезмерно любопытной. Чтобы питомец не скучал, оставляйте ему игрушки и занимайтесь воспитанием.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
очаровательная внешность склонность к ожирению
ум и сообразительность упрямство
дружелюбие к детям громкий лай
компактные размеры риск проблем со спиной
охотничий азарт опасность для мелких питомцев

FAQ

Сколько стоит щенок таксы?
Цена колеблется от 20 000 до 70 000 рублей в зависимости от родословной и питомника.

Как ухаживать за шерстью?
Гладкошёрстные таксы требуют минимального ухода, длинношёрстных нужно расчёсывать несколько раз в неделю, жёсткошёрстных — тримминговать.

Можно ли держать таксу в частном доме?
Да, но важно оградить участок: таксы отлично роют землю и могут сбежать через подкоп.

Мифы и правда

  • Миф: такса — декоративная собака.
    Правда: это охотничья порода с ярко выраженными инстинктами.

  • Миф: маленькая собака не нуждается в прогулках.
    Правда: такса требует много движения и активных игр.

  • Миф: у таксы всегда плохой характер.
    Правда: при правильном воспитании это добрый и верный друг.

Интересные факты

  1. Таксы участвовали в королевских охотах в Германии и Австрии.

  2. В XIX веке эта порода была символом Германии и изображалась на почтовых марках.

  3. Таксы — рекордсмены по "владению сердцами": они часто становятся героями фильмов и мультфильмов.

Исторический контекст

Популярность такс за пределами Германии началась в XIX веке, когда собак завезли в Англию. Там их полюбила знать, и таксы стали модными питомцами. В XX веке порода распространилась по всему миру, а в США даже появился праздник "День таксы" с парадом собак в костюмах. Сегодня эти коротколапые охотники — любимцы миллионов семей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уход за лапами собаки: правила мытья и профилактика повреждений сегодня в 16:01

Мыть лапы собаки шампунем каждый день? Вот когда это необходимо — и когда вредно

Мытьё лап собаки — не формальность, а важный уход. Узнайте, как правильно проводить процедуру и какие ошибки могут навредить питомцу.

Читать полностью » Ветеринары опровергли миф о пользе разгрузочных дней для кошек сегодня в 11:29

Хотели идеальный рацион, а получили больницу: как мифы превращают кошачью миску в бомбу замедленного действия

Мифы о кошачьем питании звучат убедительно, но далеко не всегда верны. Разбираем самые популярные заблуждения и узнаём, чем они опасны.

Читать полностью » Учёные: собаки распознают эмоции человека по мимике, голосу и запаху сегодня в 10:19

Один неверный жест — и пёс видит угрозу: как животные вычисляют агрессию

Могут ли собаки отличать доброжелательных людей от опасных? Наука и практика хозяев дают неожиданные ответы — и они не всегда совпадают.

Читать полностью » Ветеринары перечислили основные болезни кошек: чумка, цистит, диабет и артрит сегодня в 9:09

Одно промедление — и обычный насморк у кошки превращается в смертельную болезнь

Кошки могут заболеть десятками недугов — от паразитов до онкологии. Как вовремя заметить тревожные симптомы и какие методы лечения действительно работают?

Читать полностью » Учёные из Нидерландов выяснили, что коробки помогают кошкам снижать стресс сегодня в 8:03

Коробка для кошек — друг и враг: почему картонное укрытие может обернуться ловушкой

Почему кошки отказываются от дорогих лежанок ради обычной коробки? Разбираем причины, секреты кошачьей психологии и неожиданные плюсы картонных домиков.

Читать полностью » Эксперты: фурминатор эффективнее пуходёрки для длинношёрстных кошек сегодня в 7:22

Шерсть — как снежная буря в квартире: как приручить этот хаос одним движением

Как приучить кошку к расчёске без стресса и истерик? Простые хитрости помогут сделать уход за шерстью приятным и полезным для питомца.

Читать полностью » Двоякодышащие рыбы способны выживать в иле годами, используя атмосферный воздух сегодня в 6:45

Воздух превращается в яд: почему рыбы умирают от того, чем мы живём

Рыбы задыхаются на воздухе, но у некоторых есть удивительные механизмы выживания. Узнайте, как они используют жабры, кожу и даже кишечник.

Читать полностью » Байкальская нерпа признана единственным пресноводным тюленем в мире вчера в 5:26

Один сбой — и Байкал рухнет: что будет, если исчезнут крошечные фильтраторы эпишуры

Пять уникальных обитателей Байкала — от нерпы до невидимых эпишур. Как они выживают, зачем нужны и что будет, если один из них исчезнет?

Читать полностью »

Новости
Наука

Эксперимент на мышах показал, как мозг создаёт иллюзорные образы без внешнего стимула
Садоводство

Агрономы объяснили, какие цветы лучше сажать осенью для раннего весеннего цветения
Дом

Можно ли использовать сушильные салфетки вместо влажных — разъяснение экспертов
Еда

Учёные: сельдерей продлевает свежесть хлеба до трёх недель
Туризм

Круизный лайнер "Астория Нова" повезёт туристов на Сахалин, Камчатку и Курилы
Наука

Осьминоги демонстрируют осознанную специализацию щупалец
Садоводство

Садоводы в сентябре сокращают полив цветов и прекращают подкормку азотом
Красота и здоровье

Корица, имбирь и мускат в тыквенной специи укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet