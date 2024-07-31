Как избавиться от неприятного запаха в дачном туалете без откачки и химии

Большинство дачников выращивают на своём участке помидоры. При этом некоторые сорта требуют удаления пасынков, чтобы получить крупные плоды. Не стоит выбрасывать эти удалённые части растений. Им найдётся хорошее применение.

Еженедельно собирайте пасынки и бросайте их в выгребную яму дачного туалета. Когда с кустов ранних сортов помидоров будут собраны все созревшие плоды, туда же можно отправить и томатную ботву.

Через несколько дней вы заметите, что неприятный запах исчез, а мухи и другие насекомые, которые обычно обитают в дачных туалетах, пропали. Чем больше помидорной ботвы вы сбросите в выгребную яму, тем лучше будет результат. И всё это без использования химии и практически без затрат.

Дело в том, что ботва помидоров ядовита из-за соланина, который содержится в стеблях, листьях и зелёных плодах. Не даром настой из помидорной ботвы используют как инсектицид против вредителей сада и огорода. Когда ботва гниёт в яме, соланин убивает мух, их личинок и других вредных насекомых.

Помидорная ботва в процессе гниения впитывает аммиак, который выделяется из отходов жизнедеятельности и является причиной неприятного запаха. Поглощая аммиак зелёная масса очищает воздух в туалете и вокруг него.

Фото: Фото: wayofnature.co.il/Корпорация " Путь природы"(public domain)