Россияне увеличили расходы на товары для дачного сезона. Согласно данным "Чек Индекс", средняя сумма, потраченная на эту продукцию, за первую половину года выросла на 13% и составила 3564 рубля. За этот период наблюдается рост покупок дачных и садовых товаров на 12%. Особенно заметно россияне закупить семена — спрос на них увеличился на 18%. Продажи саженцев возросли на 26%, а затраты на садовые инструменты поднялись на 8-9%.

За прошедший год в России значительно подорожали фрукты и овощи. Стоимость яблок возросла примерно на 30%, а картошка и свекла подорожали почти в два раза.

Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик дал NewsInfo. Ru комментарий по этому поводу:

"В цене выросло всё - особенно строительные материалы, инвентарь, семена. Сейчас наблюдается такая тенденция — психологически людей потянуло к участкам, они заинтересовались своими наделами — это стало модно. Жить за городом считается престижным: обустройство своей дачи, участка и, соответственно, благоустройство своей земли. Расходы здесь неизбежны."

Эксперт также отметил, что наблюдается изменение в поведении определённой группы людей, которые, под давлением инфляционных обстоятельств, начинают использовать свои участки как источник дохода. Ранее участки стремились сделать более декоративными для отдыха, что требовало значительных вложений, однако теперь среди населения появилось желание получать доход с участков, несмотря на высокие затраты на их благоустройство.

В этом году доходы населения возросли, и, несмотря на настороженность по поводу расслоения по доходам, появилась стабильная средняя категория. Увеличение заработков граждан привело к тому, что люди начали реализовывать давние планы по благоустройству загородных участков. Однако рост цен на фрукты и овощи напрямую не связан с этим интересом к самостоятельному выращиванию; увеличение цен обусловлено общими рыночными факторами и диктатом продавца.

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