Дачникам на заметку: три способа применения нашатырного спирта, о которых вы не знали

Огородные вредители способны свести на нет все старания дачника. Казалось бы, растения ухожены, вовремя политые и подкормленные, но урожай всё равно страдает. Личинки, тля, слизни и гусеницы размножаются с поразительной скоростью, а бороться с ними зачастую бывает крайне сложно.

Химические препараты дают результат, но вместе с тем наносят вред почве и самим растениям. Поэтому садоводы всё чаще обращаются к простым и безопасным средствам, которые помогают избавиться от напасти без лишних затрат. Одним из таких помощников становится обыкновенный нашатырный спирт.

Почему работает нашатырь

Нашатырный спирт (аммиак) даёт щелочную реакцию, которая губительно действует на насекомых. Контакт с раствором становится для них смертельным: тля, слизни, гусеницы и личинки не переносят таких условий. Для растений же это средство относительно безопасно, если соблюдать дозировку. Более того, аммиак является источником азота, который может послужить дополнительной подпиткой зелёным культурам.

Как приготовить раствор

Базовый вариант прост: 50 мл 10% нашатырного спирта разводят в 10 литрах воды. Этого достаточно для обработки поражённых грядок.

Чтобы продлить действие средства, в раствор можно добавить хозяйственное мыло. Оно помогает смеси лучше удерживаться на листьях и стеблях, создавая дополнительную защитную плёнку. Для этого в 10 литрах тёплой воды растворяют 150 г мыла и добавляют три столовые ложки нашатырного спирта. При желании можно использовать аммиачную воду вместо аптечного раствора.

Как применять

Готовым средством обрабатывают растения и почву вокруг них. Опрыскивание лучше проводить в вечерние часы или в пасмурный день, чтобы избежать ожогов на листьях. Повторять процедуру стоит не чаще одного раза в неделю, следя за состоянием растений.

Своевременная обработка помогает быстро избавиться от вредителей, не прибегая к дорогим химикатам. При этом почва и урожай остаются чистыми и безопасными для здоровья.

Три интересных факта