Мазь Вишневского в огороде
Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:42

Дом не переживёт зиму, если забыть один шаг: дачники совершают эту ошибку каждый год

Специалисты МЧС напомнили, как подготовить дачу к зиме, чтобы избежать аварий и пожаров

Перед зимовкой дачу нужно не просто закрыть на замок — важно тщательно подготовить дом и участок, чтобы весной не столкнуться с неприятными сюрпризами. Специалисты департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы напомнили, какие шаги помогут защитить дачу от аварий, промерзания и пожаров.

Проверка электрики — основа безопасности

Главная причина возгораний на дачах — неисправная проводка. Перед отъездом стоит внимательно осмотреть все розетки, выключатели, провода и удлинители. Повреждённые или перегнутые кабели лучше сразу заменить, а ремонт доверить профессионалам — самостоятельные работы могут привести к короткому замыканию. Электроприборы, которые не нужны зимой, нужно отключить и убрать в сухое место. Перед закрытием дома полностью обесточьте систему, отключив вводное питание.

Для дополнительной безопасности можно установить автоматические выключатели и реле напряжения — они защитят сеть от скачков и перегрузок.

Газовое оборудование под контролем

Если дача подключена к газу, важно провести ревизию системы. Проверку оборудования, шлангов и соединений лучше поручить специалисту, особенно если давно не проводилось обслуживание. Газовые шланги теряют эластичность, появляются микротрещины — из-за этого чаще всего происходят утечки.

При централизованной подаче газа вентиль нужно перекрыть. Если используется баллон, его отсоединяют, герметично закрывают и хранят в прохладном, проветриваемом месте вдали от отопительных приборов и солнечного света. Для зимнего хранения стоит приобрести металлический ящик с замком — это предотвратит коррозию и несанкционированное использование.

Печь и дымоход: чистота и безопасность

Печь — источник уюта, но и потенциальной опасности. Перед зимовкой её нужно тщательно очистить от сажи, вынести золу и убедиться, что рядом нет ничего горючего. Осмотрите дымоход: скопившаяся сажа снижает тягу и может вызвать возгорание.

Рекомендуется провести профилактическую прочистку специальными ершами или средствами на основе меди. После последней топки перекройте все заслонки, зольник и топку. Это исключит попадание холодного воздуха и уменьшит влажность внутри дома.

Водопровод — особое внимание к трубам

Чтобы система водоснабжения пережила морозы без повреждений, воду из труб нужно полностью слить. Особенно важно удалить остатки из кранов, бойлеров и насосов. Не лишним будет продуть систему компрессором или пылесосом с функцией выдува.

Если водопровод частично проходит по улице, трубы необходимо утеплить — подойдёт фольгированный изолон, пенополиэтилен или нагревательный кабель. В местах ввода трубы в дом желательно дополнительно утеплить участок монтажной пеной или минватой, чтобы не образовывалась наледь.

Кровлю и водостоки стоит проверить на наличие щелей, гнили и мха. Очистите их от листьев и веток, установите металлические листы или сетки — это предотвратит образование ледяных пробок.

Генеральная уборка и порядок на участке

Перед тем как закрыть дачу, уберите все опавшие листья, сухую траву и мусор — именно они чаще всего становятся причиной пожаров. Не забудьте о крышах дома, сарая и бани: сухие листья легко воспламеняются от малейшей искры.

Хозяйственные постройки тоже нуждаются в подготовке. Из бензопил, триммеров и другой техники нужно слить топливо и масло — это продлит срок службы оборудования и исключит риск возгорания. Инвентарь и инструменты разложите по местам, проходы освободите, а канистры и жидкости плотно закройте.

Дополнительные средства защиты

Современные технологии помогают снизить риски. Пиростикеры — компактные элементы, которые автоматически тушат возгорание в момент его возникновения. Их стоит разместить в щитках, рядом с розетками и бытовыми приборами.

Также установите пожарные извещатели, особенно в спальной зоне и на кухне. Батарейки в них желательно заменить перед отъездом, чтобы весной устройство было готово к работе.

Если участок граничит с лесом, обязательно скосите траву по периметру и перекопайте землю, создав минерализованную полосу. Это препятствует распространению огня при лесных пожарах.

Советы шаг за шагом

  1. Осмотрите крышу и чердак, удалите ветки, мусор, заделайте щели.

  2. Проверьте герметичность окон и дверей — поможет монтажная пена и уплотнители.

  3. Уберите с участка мебель, шезлонги и инвентарь, чтобы ветер и снег их не повредили.

  4. Если есть теплица — проветрите её, снимите с каркаса плёнку, чтобы избежать конденсата.

  5. Вынесите продукты, чтобы не привлекать грызунов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить подключённые к сети приборы.
    → Последствие: короткое замыкание, пожар.
    → Альтернатива: отключите питание на вводе, уберите технику на хранение.

  • Ошибка: не слить воду из труб.
    → Последствие: разрыв трубопровода, затопление.
    → Альтернатива: слейте воду и продуйте систему компрессором.

  • Ошибка: не обслужить газовую систему.
    → Последствие: утечка газа, взрыв.
    → Альтернатива: закажите проверку у лицензированного специалиста.

А что если зиму переждать на даче?

Некоторые дачники предпочитают проводить зиму за городом. В этом случае важно обеспечить стабильное отопление, утеплить стены и крышу, установить датчики угарного газа и аварийного отключения электроэнергии. Если отопление электрическое — используйте устройства с функцией автоматического выключения при перегреве.

Плюсы и минусы зимовки на даче

Плюсы Минусы
Тишина и чистый воздух Необходимость постоянно топить дом
Возможность заниматься хозяйством Повышенные расходы на отопление
Отсутствие городской суеты Риск перебоев с электричеством и водой

FAQ

Как защитить дом от замерзания без постоянного отопления?
Используйте утеплённые двери и окна, а в систему водоснабжения добавьте незамерзающую жидкость (антифриз, если она автономная).

Сколько стоит подготовка дачи к зиме?
Минимальный набор — от 10 до 20 тысяч рублей: сюда входят услуги электрика, проверка газового оборудования и покупка утеплителей.

Что делать с растениями на участке?
Уберите опавшую листву, укройте многолетники агроволокном, молодые деревья обвяжите мешковиной или спанбондом для защиты от мороза.

Мифы и правда

Миф: Если дом не топить, ничего страшного не произойдёт.
Правда: Без отопления стены и пол впитывают влагу, появляется плесень, а дерево коробится.

Миф: Газовые баллоны можно хранить в подвале.
Правда: Это опасно — при утечке газ скапливается внизу, что может привести к взрыву.

Миф: Пиростикеры бесполезны.
Правда: Они эффективно гасят возгорание на ранней стадии, предотвращая распространение огня.

