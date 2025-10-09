Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дачник собирает инструменты перед зимой
Дачник собирает инструменты перед зимой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:07

Пять минут невнимательности — и весной придётся строить всё заново

Проверка дачи перед зимой: слив воды, очистка бани и защита от грызунов

Осень — время не только собирать урожай, но и готовить дачу к зиме. От правильной консервации зависит, в каком состоянии вы застанете участок весной: с сухим подвалом и целыми трубами или с замёрзшими коммуникациями и разрушенными системами. Подготовка занимает всего несколько дней, зато избавляет от дорогостоящих ремонтов и лишних хлопот.

Консервация водопровода и канализации

Первое, с чего стоит начать, — система водоснабжения. Замерзшая вода в трубах способна разорвать их изнутри, поэтому важно полностью удалить влагу.

  1. Перекройте подачу воды. Закройте главный вентиль и отключите насосное оборудование.

  2. Слейте воду из всех точек. Краны, бойлер, фильтры, бачок унитаза, стиральную и посудомоечную машины — всё должно быть пустым.

  3. Продуйте систему. Используйте компрессор, чтобы удалить остатки влаги из труб.

  4. Обработайте канализацию. В сливные отверстия залейте антисептик, очистите сифоны и колодцы, а унитазы осушите и оставьте приоткрытыми крышки.

Совет: если трубы пластиковые, их можно не демонтировать — главное, чтобы внутри не осталось воды. Металлические лучше смазать антикоррозийным составом.

Подготовка бассейна к зиме

Даже маленький бассейн требует тщательной консервации. Оставшаяся вода при замерзании может повредить стенки и оборудование.

  • Слейте воду полностью.

  • Очистите дно и фильтры, удалите накипь и грязь.

  • Дайте всем деталям высохнуть, затем перенесите насос, шланги и фильтры в сухое, отапливаемое помещение.

  • Если бассейн стационарный, накройте его плотным тентом, чтобы предотвратить попадание мусора и снега.

Как сохранить баню

Баня зимой без присмотра может стать источником проблем, если не подготовить её заранее.

  1. Промойте полки, стены и пол, удалите влагу.

  2. Слейте воду из всех баков и труб, просушите ёмкости.

  3. Очистите печь, проверьте дымоход и закройте заслонку.

  4. Вынесите мусор, остатки веников, ткани и продукты — они привлекают грызунов.

  5. Отключите электричество и убедитесь, что все выключатели обесточены.

Чтобы древесина не пересыхала, можно обработать внутренние поверхности натуральным маслом или антисептиком.

Дом: безопасность и защита

Перед закрытием сезона осмотрите дом — от крыши до подвала. Закройте окна и двери, устраните щели, через которые может попасть холод или влага. Газовые баллоны и горючие материалы лучше хранить отдельно в металлических шкафах или хозблоке.

Обязательно отключите электропитание, а ценные вещи и технику заберите домой. Если на участке установлен видеонаблюдение или сигнализация, проверьте батареи и датчики.

Для защиты от грызунов разложите отраву или установите ультразвуковые отпугиватели. Хорошо помогают и народные средства — пучки мяты или полыни в кладовке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: оставить воду в бойлере или бачке.
→ Последствие: при замерзании ёмкость лопнет.
→ Альтернатива: полностью слить и просушить оборудование.

• Ошибка: не закрыть дымоход.
→ Последствие: проникновение влаги, грызунов и мусора.
→ Альтернатива: установить заглушку или сетку.

• Ошибка: не обработать дом от вредителей.
→ Последствие: весной — следы мышей, порча проводки.
→ Альтернатива: герметизация и отпугиватели.

А что если…

А что если вы приезжаете зимой время от времени? Тогда не стоит полностью отключать отопление — достаточно выставить минимальную температуру (около +5 °C), чтобы не промёрзли стены.

А что если нет компрессора для продувки труб? Можно использовать обычный насос или установить сливные краны в нижних точках системы.

А что если дача подключена к централизованной воде? В этом случае обязательно согласуйте консервацию с коммунальными службами, чтобы избежать аварий.

Таблица "Что проверить перед отъездом"

Объект Что нужно сделать Зачем это нужно
Водопровод Слить воду, продуть трубы Предотвратить разрывы при замерзании
Канализация Очистить, залить антисептик Убрать запахи и бактерии
Бассейн Слить, просушить оборудование Избежать повреждений чаши
Баня Просушить, очистить печь Сохранить дерево и безопасность
Электрика Отключить питание Предотвратить короткое замыкание
Дом Закрыть окна, двери, щели Удержать тепло и защитить от вредителей

Советы шаг за шагом

  1. Начните с водоснабжения и канализации.

  2. Затем переходите к бане, бассейну и хозпостройкам.

  3. Проверяйте крышу и водостоки — уберите листья и мусор.

  4. Осмотрите участок: уберите инструменты, спрячьте шланги.

  5. В последнюю очередь обработайте дом от грызунов и закройте все входы.

FAQ

Нужно ли сливать воду из колодца или скважины?
Нет, но следует снять насос и закрыть устье, чтобы избежать промерзания.

Можно ли оставить пластиковую теплицу на зиму?
Да, если она закреплена и покрыта прочным материалом. Но лучше снять плёнку, чтобы избежать разрыва под снегом.

Когда лучше начинать консервацию?
Оптимально — при устойчивой температуре около +5…+7 °C, пока не начались ночные заморозки.

Мифы и правда

Миф: трубы не замёрзнут, если они пластиковые.
Правда: вода в них всё равно расширяется при замерзании и может повредить соединения.

Миф: мыши не тронут баню без еды.
Правда: грызуны часто грызут дерево и изоляцию, даже без пищи.

Миф: обработка антисептиком нужна только дому.
Правда: антисептики продлевают срок службы любых деревянных конструкций, включая сараи и бани.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эффективные виды теплиц из подручных материалов: советы по выбору и сборке сегодня в 20:02
Поликарбонат отдыхает: парник из мусора выдержал ураган и сохранил рассаду

Хотите теплицу, но не готовы тратить тысячи? Эти пять простых конструкций из подручных материалов помогут собрать надёжный парник своими руками.

Читать полностью » Осенняя подкормка яблонь фосфором и калием обеспечивает богатый урожай следующей весной сегодня в 19:37
Дерево тоже хочет поесть перед сном: зачем яблоним нужна осенняя подкормка

Осенняя подкормка — залог богатого урожая. Узнайте, когда и чем удобрять яблони, чтобы они легко пережили морозы и порадовали сочными плодами летом.

Читать полностью » Специалисты назвали сорта Изабелла, Лидия и Ноа самыми устойчивыми к болезням винограда сегодня в 19:18
Забудьте про опрыскивание: эти сорта винограда не знают, что такое химия

Не все сорта винограда нуждаются в химической защите. Разбираемся, какие виды можно выращивать без опрыскивания и почему они становятся всё популярнее.

Читать полностью » Полив орхидеи требует мягкой воды и полного просыхания субстрата между увлажнениями сегодня в 18:37
Вы убиваете орхидею любовью: самая частая ошибка цветоводов раскрыта

Полив орхидеи — искусство. Рассказываем, как не допустить ошибок, сохранить корни здоровыми и добиться пышного цветения.

Читать полностью » Состояние сорняков указывает на проблемы с почвой и уходом сегодня в 18:12
Сорняки возвращаются на газон даже после прополки? Вот как разорвать этот круг

Сорняки могут быстро испортить даже самый ухоженный газон. Разбираемся, как быстро избавиться от них и вернуть траве здоровый вид.

Читать полностью » Осенняя посадка деревьев опасна для персика, абрикоса и декоративных кустарников сегодня в 17:33
Хотели саженец — получили сосульку: когда осенняя посадка превращается в катастрофу

Не все деревья переживут зиму после осенней посадки. Рассказываем, какие культуры лучше подождать до весны, чтобы сад остался живым.

Читать полностью » Неправильное укрытие плодовых может привести к выпреванию коры и гибели корней сегодня в 17:11
Зима приходит внезапно: вот как укрыть сад за один вечер и не потерять ни ветки

Осенние заморозки могут повредить даже сильные деревья. Разбираемся, когда и как укрывать плодовые растения, чтобы сохранить их здоровыми до весны.

Читать полностью » Выращивание биопрепаратов дома помогает укрепить иммунитет растений весной — Марина Лебедева сегодня в 16:33
Биопрепараты за копейки: агрономы рассказали, как вырастить Триходерму дома без лаборатории

Даже зимой можно начать заботу о будущем урожае. Узнайте, как вырастить триходерму и боверию дома на перлите и получить собственный биопрепарат для рассады.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Мэтт Каберлейн: хронический дефицит железа, селена и витамина D повышает риск болезней и смерти
Авто и мото
Безопасная замена свечей зажигания требует динамометрического ключа — инженер-двигателист
Красота и здоровье
По данным Гарвардской медицины, папайя и ананас облегчают вздутие после еды
Дом
Эксперты назвали безопасные средства для очистки индукционных панелей — уксус и микрофибра
Наука
В Германии археологи обнаружили 100 древних металлургических печей
Технологии
AliExpress СНГ назвал самые популярные планшеты 2025 года
Спорт и фитнес
После пандемии офисные сотрудники стали тренироваться чаще, чем на удалёнке
Туризм
Юристы напомнили: загранпаспорт теряет силу через 6 месяцев после смены фамилии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet