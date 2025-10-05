Пустая дача зовёт воров: как защитить дом без лишних затрат

Завершение дачного сезона для многих хозяев связано не только с уборкой урожая, но и с вопросами безопасности. Ведь оставленный без присмотра дом становится лёгкой добычей для злоумышленников. Чтобы защитить имущество и не потратить лишнего, важно грамотно подойти к выбору мер охраны.

"Главное правило безопасности любого объекта — средства защиты не должны стоить больше, чем имущество, которое могут украсть", — подчеркнул специалист по информационной безопасности группы компаний "ST IT", эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин.

Почему защита дачи нужна каждому

Большинство дач остаются пустыми в холодное время года, и это привлекает внимание злоумышленников. Даже если в доме нет дорогой техники, хищение инструментов, металла или продуктов тоже может доставить немало неприятностей. Поэтому задача хозяев — минимизировать риски, а для этого подходят как простые решения, так и комплексные системы.

Сравнение способов защиты