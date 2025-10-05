Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
дачник с лопатой собирает урожай моркови и свеклы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:29

Пустая дача зовёт воров: как защитить дом без лишних затрат

Эксперт Ярослав Истомин рассказал, как недорого защитить дачу от воров

Завершение дачного сезона для многих хозяев связано не только с уборкой урожая, но и с вопросами безопасности. Ведь оставленный без присмотра дом становится лёгкой добычей для злоумышленников. Чтобы защитить имущество и не потратить лишнего, важно грамотно подойти к выбору мер охраны.

"Главное правило безопасности любого объекта — средства защиты не должны стоить больше, чем имущество, которое могут украсть", — подчеркнул специалист по информационной безопасности группы компаний "ST IT", эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин.

Почему защита дачи нужна каждому

Большинство дач остаются пустыми в холодное время года, и это привлекает внимание злоумышленников. Даже если в доме нет дорогой техники, хищение инструментов, металла или продуктов тоже может доставить немало неприятностей. Поэтому задача хозяев — минимизировать риски, а для этого подходят как простые решения, так и комплексные системы.

Сравнение способов защиты

Метод Стоимость Эффективность Особенности
Муляж камеры низкая средняя отпугивает визуально, не требует обслуживания
Камера с интернет-доступом средняя высокая фиксирует движение, присылает фото хозяину
Металлический забор высокая средняя сложно преодолеть, но привлекает внимание
Замок английского типа средняя высокая сложен для взлома, нестандартный ключ
Решётки на окнах средняя высокая снижают риск проникновения через окна
Сигнализация высокая очень высокая предупреждает о проникновении, требует обслуживания
Умные розетки и светильники средняя средняя создают эффект присутствия

Советы шаг за шагом

  1. Начните с простого: установите муляж камеры — это минимальные затраты и быстрый эффект.

  2. Если храните ценности, поставьте настоящую камеру с датчиком движения и интернет-оповещением.

  3. Установите качественный замок на дверь. Английский тип замков считается самым надёжным.

  4. Не забудьте про окна: поставьте решётки или ударопрочное стекло.

  5. Оснастите участок светильниками с датчиками движения.

  6. Обеспечьте имитацию присутствия хозяев с помощью умных розеток и таймеров освещения.

  7. Договоритесь с соседями присматривать за участком — человеческий фактор остаётся одним из главных барьеров для злоумышленников.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Полное отсутствие мер защиты → лёгкая добыча для воров → хотя бы муляж камеры и замок.

  • Дешёвый навесной замок → быстрый взлом → установить английский или цилиндровый замок.

  • Высокий забор без дополнительных мер → привлекает внимание, но не защищает → сочетать с видеонаблюдением или освещением.

  • Отсутствие вентиляции в доме с решётками → сырость и плесень → комбинировать защиту окон с проветриванием.

А что если бюджет ограничен?

Если нет возможности вкладываться в дорогую сигнализацию, достаточно пары недорогих решений: муляж камеры и датчик движения на светильниках. Визуальный эффект зачастую отпугивает злоумышленников не хуже сложных систем.

