Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:07

Как превратить дачу в жилой дом: юрист объяснила, что нужно сделать

Алла Быстрова рассказала, как оформить дачный дом и прописаться за городом

Все больше россиян задумываются о том, чтобы превратить дачу в полноценное жильё и жить за городом круглый год. Однако, чтобы дом официально признали жилым, одного желания мало — необходимо соблюсти ряд юридических и технических условий. О том, как оформить дачный дом для постоянного проживания, рассказала международный юрист-практик Алла Быстрова в беседе с порталом Regions.ru.

"Жилой дом должен соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым домам, в том числе по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, канализации, системе отопления и вентиляции", — отметила международный юрист-практик Алла Быстрова.

Почему важно оформить дом как жилой

Если дачный дом не имеет официального статуса жилого, в нём нельзя зарегистрироваться (прописаться), оформить льготы, субсидии или ипотеку. Кроме того, такой объект не будет считаться пригодным для постоянного проживания, а значит, его нельзя будет использовать как основное место жительства при наследовании или продаже.

Юридическое оформление дачи в статус жилого дома — это способ защитить свои права, легализовать пребывание на участке и повысить стоимость недвижимости.

Первое условие — правильное назначение земли

По словам Аллы Быстровой, начать нужно с проверки категории земельного участка.

"Земельный участок должен быть предназначен именно для размещения индивидуального жилого дома", — пояснила эксперт.

Это значит, что в документах должно быть указано одно из следующих назначений:

  • земли населённых пунктов с видом разрешённого использования — индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или личное подсобное хозяйство (ЛПХ);

  • земли садоводческих товариществ (СНТ), если разрешено строительство жилых домов.

Если участок относится к садоводству, а не к ИЖС, оформить дом как жилой всё же можно, но потребуется дополнительное заключение о соответствии постройки требованиям для проживания.

Второе условие — соответствие техническим нормам

Чтобы дачу признали жилым домом, она должна отвечать строительным и санитарным стандартам.

Среди основных требований:

  • наличие электричества и исправной системы питания;

  • водоснабжение - холодное и горячее;

  • канализация (центральная или автономная);

  • отопление, обеспечивающее температуру не ниже +18 °C зимой;

  • вентиляция, гарантирующая безопасность проживания.

Кроме того, дом должен быть построен из прочных материалов, иметь фундамент и не представлять опасности для жильцов.

Шаг 1. Получить экспертное заключение

Первый этап оформления — оценка технического состояния объекта. Для этого нужно обратиться в специализированную организацию или сертифицированного эксперта, который проведёт осмотр здания.

Юрист поясняет, что специалист проверит:

  • соответствие строения нормам безопасности;

  • устойчивость фундамента и стен;

  • наличие необходимых инженерных коммуникаций.

По итогам проверки выдается экспертное заключение, подтверждающее, что дом пригоден для круглогодичного проживания.

Шаг 2. Подать заявление о смене статуса

После получения заключения собственнику необходимо обратиться в администрацию муниципалитета, где расположен участок.

Туда подается:

  1. заявление о признании дома жилым;

  2. паспорт заявителя;

  3. правоустанавливающие документы на землю и строение;

  4. экспертное заключение.

Заявление рассматривается в течение 30 дней, после чего принимается решение — признать дом жилым или отказать в изменении статуса.

Шаг 3. Внесение сведений в Росреестр

Если решение администрации положительное, то собственнику не нужно самостоятельно обращаться в Росреестр — орган местного самоуправления сам передает заключение для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

После регистрации дом получает официальный статус жилого, а его владелец — возможность прописки, оформления коммунальных услуг и продажи как жилого объекта.

"При положительном решении администрация самостоятельно направит заключение в Росреестр", — подчеркнула Алла Быстрова.

Плюсы признания дачи жилым домом

Преимущества Подробности
Возможность прописки Дом становится официальным местом жительства
Доступ к льготам и ипотеке Можно оформить налоговые и социальные вычеты
Повышение стоимости недвижимости Жилой дом дороже дачного строения
Подключение к коммунальным сетям Упрощается процедура заключения договоров с поставщиками услуг
Право на постоянное проживание Официально можно жить круглый год

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оформлять дом без учёта категории земельного участка.
Последствие: отказ в признании постройки жилой и невозможность регистрации.
Альтернатива: изменить вид разрешённого использования участка через местную администрацию.

Ошибка: не проверять техническое состояние дома.
Последствие: негативное заключение эксперта и необходимость ремонта.
Альтернатива: провести реконструкцию до подачи документов.

Ошибка: подавать заявление без полного пакета документов.
Последствие: продление сроков или отказ в рассмотрении.
Альтернатива: заранее уточнить перечень бумаг в муниципалитете.

