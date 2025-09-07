Хозяевам грозят штрафы и лишение земли: что изменилось в правилах садоводов

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила, которые касаются владельцев дачных и садовых участков. Закон вводит ряд ограничений и уточняет права собственников, а за нарушения теперь предусмотрена серьёзная ответственность.

Продажа земли и постройки

Одним из главных нововведений стал запрет на продажу участка отдельно от расположенных на нём построек. Под это ограничение попадают жилые и садовые дома, гаражи и любые хозяйственные сооружения. Также закон не позволяет делить дом между несколькими собственниками, если это противоречит установленным нормам.

Где нельзя создавать садовые участки

Запрещено выделять земли сельхозназначения под садоводство и огородничество, если они уже непригодны для этих целей. Власти уточнили юридические термины: "садовый земельный участок", "хозяйственные постройки", "взносы", а также развели понятия коллективного и личного садоводства.

Запрет на коммерческую деятельность

Отдельный блок ограничений касается ведения бизнеса на дачных территориях. Теперь садовые товарищества не могут использоваться для коммерции. Под запрет попадает:

• строительство бань, хостелов, кафе и других коммерческих объектов;

• оказание платных услуг (например, парикмахерских или массажных);

• организация производства с последующей продажей (тепличные комплексы, питомники);

• использование участков под склад или хранение товаров для перепродажи.

Что разрешено

Посадка овощей и содержание птицы допускаются, но только для собственных нужд и при условии, что это не мешает соседям. При этом нанимать работников для сбора урожая запрещается.

Ответственность за нарушения

Физическим лицам грозит штраф от 10 тысяч рублей, а юридическим — от 100 тысяч. Кроме того, власти ужесточили правила контроля за использованием земли.

Когда участок могут изъять

Если земля остаётся заброшенной, её могут изъять у владельца. Для этого установлены признаки неиспользования:

• на участках под строительство дома он должен появиться в течение 5 лет, под ИЖС — за 7 лет;

• захламление более половины территории мусором, не устранённое в течение года;

• отсутствие окон в постройках;

• зарастание более 50% участка сорняками выше метра на протяжении года.

При этом важно соблюдать осторожность при уборке территории: за вырубку краснокнижных деревьев предусмотрена ответственность. Аварийные деревья можно убирать только через МЧС.