Аптечка на даче нужна не для галочки: что положить, чтобы не бежать в панике за лекарствами

В дачной аптечке обязательно должны быть йод, бинты, бактерицидные пластыри, обезболивающие, средства от аллергии и личные препараты, рассказала эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. О том, когда могут пригодиться лечебные средства в дачный сезон специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Базовый набор аптечки должен закрывать самые частые дачные ситуации: порезы, головную и зубную боль, аллергию, раздражение глаз, насморк и возможное обострение хронических проблем, говорит Воронова. По ее словам, в первую очередь стоит взять перевязочные материалы и простые антисептики.

"Бинты, пластырь, йод. Обязательно от головной боли, если пожилой человек, что-то типа мази для суставов", — рассказала Воронова.

Также специалист посоветовала положить в аптечку бактерицидные пластыри и простые обезболивающие средства.

По словам Вороновой, тем, у кого есть проблемы с давлением, — не забывать препараты для его снижения. Аллергикам, добавила она, на даче особенно важно иметь при себе привычные лекарства, поскольку раздражителями могут стать пыль, пыльца и цветущие растения.

"Простые глазные капли, может грязь попасть в глаза, быть конъюктивит. Там столько аллергенов, начиная с домашней пыли, все цветет, летит, начнет живая природа оживать", — пояснила эксперт.

Она добавила, что состав дачной аптечки должен зависеть от индивидуального состояния человека. людям с хроническими заболеваниями важно брать с собой привычные препараты, которые они принимают регулярно.

Если есть хронический насморк, диабет или другое заболевание, необходимые личные лекарства лучше брать с запасом на весь срок поездки.