Забор и навес могут остаться, а баню заберут: какие постройки на даче точно нужно узаконить

Дачный участок в 2026 году всё меньше похож на "территорию по желанию" и всё больше — на объект, за которым придётся следить по правилам, прописанным в законах и подзаконных актах. Об этом сообщает РИА Новости, приводя разъяснения депутата Госдумы и председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина. По его словам, владельцам земли стоит быть особенно внимательными: в силу вступают нормы, которые предусматривают штрафы за неиспользование участка, а также усиливают ответственность за распространение опасных сорняков, включая борщевик Сосновского. Кроме того, обсуждаются и системные меры, которые могут повлиять на повседневные расходы — от тарифов на электричество до подхода к включению СНТ в границы населённых пунктов.

Чаплин подчёркивает, что изменения затрагивают не только дисциплину землепользования, но и рынок загородной недвижимости, где ожидается рост спроса и цен. В интервью он также объяснил, какие постройки на участке требуют оформления в собственность, а какие по-прежнему можно оставить без регистрации. При этом депутат акцентировал: новые требования должны стимулировать собственников содержать землю в порядке и использовать её по назначению, а не превращать участки в заброшенные территории.

Штрафы за неиспользование земли: что изменится с 2026 года

По словам Никиты Чаплина, с 2026 года владельцев участков, приобретённых для садоводства или дачного строительства, смогут штрафовать за неиспользование земли в течение трёх лет. Он уточнил, что речь идёт об административной ответственности, а размер штрафа для граждан составит от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. Депутат отметил, что такая мера вводится для того, чтобы земля использовалась по назначению, а не простаивала.

Чаплин также добавил, что в "особых случаях" законодательство допускает возможность принудительного изъятия неосвоенных земель через суд. По его оценке, это инструмент давления на тех собственников, кто держит участки годами без освоения и ухода. В результате статус участка перестаёт быть формальностью: если земля числится как дачная, государство ожидает, что она будет поддерживаться в рабочем состоянии.

Борщевик и новые обязанности: штрафы до 50 тысяч рублей

Отдельный блок изменений касается борьбы с опасными сорными растениями. Чаплин заявил, что с марта 2026 года вступают в силу новые обязанности для всех владельцев земельных участков, включая дачников. Теперь собственники обязаны бороться с распространением сорняков, в частности борщевика Сосновского. За невыполнение этих требований предусмотрена административная ответственность.

По словам депутата, для физических лиц штраф может составить от 20 до 50 тысяч рублей. Он подчеркнул, что уход за участком теперь становится не только вопросом личного удобства, но и прямой законодательной обязанностью: распространение борщевика опасно и для окружающей среды, и для здоровья людей. Таким образом, контроль за участком переходит в сферу обязательных мер, а не добровольной дисциплины.

Тарифы на электричество в СНТ и идея федеральной льготы

Чаплин признал, что одним из самых болезненных для дачников остаётся вопрос более высоких тарифов на электроэнергию по сравнению с населёнными пунктами. По его словам, проблема требует системного решения, и сейчас в Госдуму внесена инициатива об установлении на федеральном уровне льготного тарифа для владельцев зарегистрированных жилых домов в садоводческих товариществах.

Предлагаемый механизм, как уточнил депутат, предусматривает применение понижающего коэффициента 0,7 к действующему тарифу. По его оценке, это позволит существенно снизить финансовую нагрузку и создаст равные условия с владельцами недвижимости в населённых пунктах. Чаплин отметил, что для миллионов граждан дача или дом в СНТ зачастую являются единственным доступным жильём, поэтому корректировка тарифной модели рассматривается как социально значимая мера.

СНТ рядом с деревнями: обсуждается автоматическое включение в границы населённых пунктов

Депутат также рассказал о дискуссии вокруг включения территорий СНТ в границы населённых пунктов. По его словам, многие товарищества граничат с деревнями и посёлками, но жители СНТ при этом вынуждены содержать дороги, освещение и вывоз мусора за свой счёт, тогда как в соседних населённых пунктах эти вопросы финансируются муниципалитетами. Чаплин отметил, что обсуждение этой темы "абсолютно оправданно".

Он сообщил, что на портале государственных инициатив уже размещено предложение о внесении изменений в закон, предусматривающее автоматическое включение близко расположенных СНТ в состав населённых пунктов. Чаплин подчеркнул, что поддерживает инициативу: она, по его мнению, упростит жизнь людей и позволит точнее учитывать население при планировании социальной инфраструктуры. Сейчас, как он уточнил, проблема решается на уровне регионов, но единый подход пока не закреплён.

Рынок дач и регистрация построек: что важно учесть собственникам

Отвечая на вопрос о стоимости дач, Чаплин сообщил, что эксперты прогнозируют рост активности на рынке в 2026 году. По его словам, спрос на загородные дома и участки может увеличиться примерно на 15%, а цены — вырасти на 10-12% по сравнению с концом 2025 года. Он отметил, что в такой ситуации аренда также становится востребованной, а тем, кто планирует снять дачу на лето, лучше начинать поиски весной и тщательно проверять не только состояние дома, но и юридические документы.

Говоря о правилах оформления построек, депутат подчеркнул: регистрации в Росреестре подлежат капитальные строения, признаки которых — наличие прочного фундамента, невозможность перемещения без ущерба и подключение к стационарным инженерным сетям. К таким объектам он отнёс жилые и садовые дома, капитальные бани, гаражи и другие хозяйственные постройки. При этом лёгкие навесы, сборные теплицы и временные сараи, не имеющие прочной связи с землёй, регистрации не требуют.