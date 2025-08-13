Czinger бросил вызов автотрендам: вместо SUV и GT он делает ставку на один гиперкар

Американский бренд Czinger, известный своим необычным подходом к созданию гиперкаров, решил пойти против рыночных трендов. Пока многие автопроизводители стремятся выпустить свой кроссовер или комфортный Gran Turismo, в компании отказались от проектов Hyper GT и мощного SUV, объявленных ранее. Вместо этого весь фокус будет направлен на развитие и совершенствование флагмана — модели 21C.

Почему Czinger выбрал этот путь

Изначально планировалось, что каждая новинка — и Hyper GT, и внедорожник — выйдет тиражом в тысячу экземпляров, с тем же 2,88-литровым V8 с двойным турбонаддувом, что и у 21C. Но, как подчеркнул новый коммерческий директор Джордж Биггс, стратегия "идти за модой" в случае небольшого производителя может оказаться опасной.

"Маленькие бренды должны держаться своей линии, а не распыляться на разные сегменты. Долгосрочный успех приходит к тем, кто годами оттачивает свою концепцию", — рассказал Биггс.

Czinger уже зарекомендовал себя как поставщик деталей для Bugatti и других премиум-брендов. Однако внутри компании уверены: дальнейший рост возможен только при сохранении собственной философии и уникального дизайна. Расширение модельного ряда будет рассматриваться лишь тогда, когда оно станет органичным и востребованным для клиентов.

Опыт конкурентов

История автопрома показывает, что стратегия Czinger не лишена логики. Да, Ferrari и Lamborghini успешно зарабатывают на GT и SUV, но такие компании, как Pagani или Rimac, продолжают оставаться верными двухместным гиперкарам. Исключение — Koenigsegg с моделью Gemera, однако и у шведов главная ставка по-прежнему делается на классические сверхмощные купе.

Будущее 21C

Вместо освоения новых сегментов Czinger займётся обновлением своей уникальной модели. Производитель уже планирует модернизированные версии 21C, которые останутся актуальными как минимум до 2035 года. Возможные изменения включают более привычную компоновку салона (вместо нынешней "истребительной" схемы с тандемным расположением сидений) и экстремальную модификацию с производительностью выше, чем у текущей версии V-Max.