В Чехии отказались верить в перелом в украинском конфликте

Перелома в украинском конфликте не ожидается. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала во время ежегодного совещания послов и глав дипмиссий страны, которое проходит в Праге.

"Мы не ожидаем какого-то выразительного изменения на поле боя [на Украине]. Принципиальный перелом в конфликте сейчас мы ожидать не можем", — заявил Фиала, слова которого приводит информационное агентство ČTK.

Кроме того, он считает, что нападение украинской армии на Курскую область является "определенным символическим изменением". Премьер добавил, что Прага продолжает оказывать различную поддержку Киеву.

По словам Фиала, в рамках чешской инициативы по закупке за средства западных стран крупнокалиберных боеприпасов Украина получает каждый месяц десятки тысяч подобных снарядов. При этом политик подчеркнул, что Чехия помогает бывшей советской республике и помимо этой инициативе.

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