В Чехии заявили о невозможности Украины достичь "справедливого мира"

Достижение украинской стороной справедливого мира является "скорее иллюзией". Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел во время интервью изданию Novinky.

Он напомнил, что "справедливым миром" для Украины является полное возвращение утерянных территорий, включая Крыма, а также "возмещение ущерба" со стороны России.

"Но это все, как все мы чувствуем, [является] скорее иллюзией. Реальность будет немного иной", — заявил глава чешского государства.

Павел подчеркнул, что странам необходимо говорить и приблизиться к тому, чтобы приблизить максимально Киеву к заключению справедливого мира.

Кроме того, президент Чехии считает, что, скорее всего, Российская Федерация (РФ) сохранит контроль над теми территориями, которые сейчас находятся в зоне их влияния, однако на Западе это не признают.

Фото: securityconference.org/Zwez / MSC