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Президент Чехии Павел призвал США и Китай подтолкнуть Россию и Украину к переговорам
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В Чехии призвали США и КНР подтолкнуть стороны конфликта к переговорам

Президент Чехии Павел призвал США и Китай подтолкнуть Россию и Украину к переговорам

Соединенным Штатам и Китаю необходимо подтолкнуть российскую и украинскую стороны к переговорам по урегулированию конфликта. В противном случае, боевые действия затянутся на многие годы. Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел в интервью порталу Novinky.

"Существенный вклад [в подталкивании конфликтующих сторон к переговорам — прим.] могли бы внести, прежде всего, мировые державы, причем не только США, но и Китай", — заявил глава чешского государства.

Он считает, что для этого Вашингтону и Пекину необходимо использовать не только политические, но и экономические и дипломатические инструменты.

Петр Павел в интервью признал, что у Евросоюза не хватит сил для того, чтобы в одиночку справиться с этим вопросом. По его словам, нужны единые действия, в которых также будут принимать участие США и Китай.

При этом Павел не исключил, что на переговоры по Украине могут сильно повлиять итоги выборов в США.

Фото: securityconference.org/Zwez/MSC

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