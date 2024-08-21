В Чехии призвали США и КНР подтолкнуть стороны конфликта к переговорам

Соединенным Штатам и Китаю необходимо подтолкнуть российскую и украинскую стороны к переговорам по урегулированию конфликта. В противном случае, боевые действия затянутся на многие годы. Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел в интервью порталу Novinky.
"Существенный вклад [в подталкивании конфликтующих сторон к переговорам — прим.] могли бы внести, прежде всего, мировые державы, причем не только США, но и Китай", — заявил глава чешского государства.
Он считает, что для этого Вашингтону и Пекину необходимо использовать не только политические, но и экономические и дипломатические инструменты.
Петр Павел в интервью признал, что у Евросоюза не хватит сил для того, чтобы в одиночку справиться с этим вопросом. По его словам, нужны единые действия, в которых также будут принимать участие США и Китай.
При этом Павел не исключил, что на переговоры по Украине могут сильно повлиять итоги выборов в США.
Фото: securityconference.org/Zwez/MSC
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