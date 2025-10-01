Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кипр
Кипр
© commons.wikimedia.org by dronepicr is licensed under CC BY 2.0
Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:29

Кипр готовится в Шенген, а туристам готовят биометрию: что ждёт с 6 октября

С октября 2025 года для визы на Кипр россиянам придётся сдавать биометрию

В последние дни сентября туристические агентства России столкнулись с неожиданной ситуацией: консульства Кипра прекратили прием документов на оформление виз. Эта мера вызвала много вопросов у туристов и операторов, ведь остров традиционно входит в число популярных направлений для отдыха. Разберёмся, почему произошла пауза и какие новшества ждут путешественников уже в октябре.

Причины временной остановки визового процесса

С конца сентября консульства Кипра в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге приостановили аккредитацию всех туристических агентств. Официальное объяснение связано сразу с двумя факторами.

Во-первых, 12 октября 2025 года в Евросоюзе стартует Система въезда/выезда (Entry/Exit System, EES). Она будет фиксировать всех иностранцев, приезжающих в Шенгенскую зону: дату, время и место пересечения границы. При первом въезде россияне должны будут сдать биометрию — отпечатки пальцев и фото лица.

Во-вторых, Кипр готовится стать частью Шенгенской зоны. Это значит, что все его процедуры выдачи виз должны соответствовать правилам ЕС. Для туристов это приведёт к более строгому контролю, но и к упрощённой интеграции с остальной Европой.

"Однако появится важное новшество: помимо стандартного пакета документов, у заявителей будут собираться биометрические данные", — пояснили в дипмиссии Кипра.

Когда возобновится прием документов

Консульства объявили, что с 6 октября 2025 года визовый процесс возобновится. Теперь при подаче документов у туристов будут брать отпечатки пальцев и фото, как это уже давно практикуется в других странах ЕС. Детям до 12 лет сдавать отпечатки не нужно.

Сравнение: визы раньше и после изменений

Параметр До сентября 2025 С октября 2025
Подача документов Через агентства или лично Через агентства или лично
Биометрия Не требовалась Обязательна (отпечатки + фото)
Срок оформления Около 5-7 дней Может увеличиться из-за новой процедуры
Дети до 12 лет Полный пакет без биометрии То же самое

Советы шаг за шагом: как подготовиться

  1. Запишитесь на подачу документов заранее — возможны очереди.

  2. Уточните список бумаг: стандартный пакет (паспорт, анкета, фото, страховка, бронь).

  3. Приготовьтесь к сдаче биометрии — посетите консульство лично.

  4. Для детей возьмите свидетельство о рождении и фото, биометрию сдавать не нужно.

  5. Пользуйтесь проверенными туристическими агентствами, чтобы избежать ошибок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не пройти биометрию.
    Последствие: отказ в визе.
    Альтернатива: заранее уточнить требования консульства.

  • Ошибка: подать документы в неподходящий день.
    Последствие: потеря времени.
    Альтернатива: проверять график работы консульства онлайн.

  • Ошибка: экономить на страховке.
    Последствие: отказ в визе или проблемы в поездке.
    Альтернатива: оформить туристическую страховку с покрытием от 30 тыс. евро.

А что если…

А что если Кипр станет частью Шенгенской зоны уже в ближайшие годы? Тогда кипрская виза может исчезнуть как отдельный документ, и туристы будут получать полноценные шенгенские визы. Это откроет возможность въезда в десятки стран ЕС по одной визе.

Плюсы и минусы нововведений

Плюсы Минусы
Более высокий уровень безопасности Личная явка обязательна
Совместимость с шенгенскими визами Увеличение сроков оформления
Возможность интеграции в ЕС Дополнительные расходы на биометрию
Прозрачный контроль въезда Ограничения для тех, кто не готов сдавать отпечатки

FAQ

Как выбрать агентство для подачи?
Ориентируйтесь на аккредитованные турфирмы, проверяйте список на сайте посольства.

Сколько стоит виза на Кипр?
Стоимость пока не меняется и сопоставима с ценами предыдущих лет.

Что лучше: подавать самому или через агентство?
Через агентство удобнее, но при личной подаче вы контролируете процесс.

Мифы и правда

  • Миф: визы в Кипр теперь получить невозможно.
    Правда: прием временно приостановлен, но возобновляется с 6 октября.

  • Миф: детям нужно сдавать отпечатки.
    Правда: дети до 12 лет освобождены от этой процедуры.

  • Миф: биометрия обязательна каждый раз.
    Правда: как и в других странах ЕС, отпечатки действуют несколько лет.

3 интересных факта

  1. За первые 8 месяцев 2025 года Кипр принял более 40 тысяч туристов из России.

  2. Поток вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом.

  3. Биометрические визы — мировой тренд, уже действуют в большинстве стран.

Исторический контекст

  • 2004 год — Кипр вступил в ЕС.

  • 2008 год — страна присоединилась к еврозоне.

  • 2025 год — начало подготовки к присоединению к Шенгену.

