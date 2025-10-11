Кипр закрыл удобное окно: россиянам придётся лично сдавать отпечатки для визы

С 6 октября 2025 года Кипр изменил правила оформления виз для граждан России. Теперь при подаче заявления необходимо лично явиться в консульство и сдать отпечатки пальцев. Это нововведение отменяет прежнюю практику, когда документы можно было подать дистанционно через туроператора или турагентство.

Новые правила: что изменилось

Посольство Республики Кипр в Москве сообщило, что отныне получение кипрской визы возможно только при личном присутствии заявителя. Это значит, что россияне должны лично прийти в одно из консульств — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре или Екатеринбурге.

"Для получения кипрской визы необходимо будет сдать биометрические данные", — говорится в сообщении посольства.

От сдачи биометрии освобождаются только дети младше 12 лет. Для всех остальных личная идентификация становится обязательным этапом.

Почему ввели биометрию

Решение связано с запуском в октябре Европейской системы въезда и выезда (EES), которая создаёт единую базу биометрических данных для путешественников из стран, не входящих в ЕС. Кроме того, Кипр находится в процессе присоединения к Шенгенской зоне, и новые правила приведены в соответствие с общеевропейскими стандартами безопасности.

По сути, это шаг к переходу Кипра на шенгенские принципы визового контроля.

Где и как подать заявление

На данный момент Кипр не сотрудничает с визовыми центрами в России. Все заявления принимаются только в консульствах. Это означает, что гражданам необходимо заранее записаться на приём и подготовить полный пакет документов.

Основные адреса консульств:

Москва — Посольство Республики Кипр;

Санкт-Петербург — Генеральное консульство Кипра;

Краснодар и Екатеринбург — региональные консульские представительства.

Документы, необходимые для визы

Чтобы получить национальную визу Кипра категории C (краткосрочная), потребуется:

Загранпаспорт, действительный не менее 3 месяцев после окончания поездки, с двумя чистыми страницами. Копия всех страниц паспорта с отметками. Заполненная визовая анкета. Две фотографии установленного образца. Подтверждение авиабилетов (оплаченные или забронированные билеты туда и обратно). Документ, подтверждающий проживание (бронь отеля, договор аренды, приглашение). Подтверждение финансовой состоятельности (выписка с банковского счёта, справка с работы). Медицинская страховка (желательно от компании, не попавшей под санкции ЕС).

Консульский сбор составляет 90 евро для взрослых и 45 евро для детей от 6 до 11 лет. Детям младше 6 лет виза оформляется бесплатно.

Сроки оформления

Заявление нужно подать не позднее чем за 15 календарных дней до поездки. В некоторых случаях рассмотрение может быть продлено до 45 дней, если требуется дополнительная проверка документов.

Рекомендуется планировать обращение заранее, особенно в высокий туристический сезон — перед новогодними праздниками и летом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассчитывать на дистанционную подачу документов через турагента.

Последствие: заявление не примут, поездку придётся переносить.

Альтернатива: записаться на приём в консульство лично и подготовить документы за 3-4 недели до выезда.

Советы шаг за шагом

Определите ближайшее консульство Кипра в вашем регионе. Запишитесь на приём через официальный сайт дипмиссии. Соберите пакет документов, включая фото и страховку. Проверьте, что страховая компания не находится под санкциями ЕС. На приёме сдайте биометрию и дождитесь решения — статус можно отслеживать онлайн.

Таблица "Сравнение старых и новых правил"

Параметр До 6 октября 2025 После 6 октября 2025 Подача через туроператора Разрешена Отменена Личное присутствие Необязательно Обязательно Биометрия Не требовалась Требуется (кроме детей до 12 лет) Срок подачи документов За 10-15 дней За 15-45 дней Сбор 60-90 евро 90 евро (дети — 45 евро)

А что если вы уже оформили визу ранее?

Если действующая кипрская виза была получена до вступления новых правил, она остаётся действительной до окончания срока. Однако при следующем обращении в консульство биометрию придётся сдавать в любом случае.

Мифы и правда

Миф: биометрия нужна только при получении шенгенской визы.

Правда: теперь это требование распространяется и на Кипр, готовящийся к вступлению в Шенгенскую зону.

Миф: биометрия увеличит срок оформления.

Правда: процесс займёт немного больше времени только из-за личного визита, но рассмотрение заявлений останется прежним.

Миф: в визовых центрах всё ещё принимают документы.

Правда: Кипр приостановил работу с визовыми центрами, оформление — только в консульствах.

Исторический контекст

Ранее Кипр оставался единственной страной ЕС, где россияне могли получить визу дистанционно. Это делало направление одним из самых удобных для отдыха. Однако после интеграции с системой EES и приближения к стандартам Шенгена остров ввёл более строгие требования.

Тем не менее Кипр продолжает оставаться популярным направлением у россиян благодаря мягкому климату, безвизовому транзиту через Афины и стабильной политике в отношении туристов.

3 интересных факта

• В 2024 году Кипр посетило более 500 тысяч туристов из России, несмотря на ограниченные авиаперевозки.

• Биометрические данные (отпечатки пальцев) хранятся в системе до 59 месяцев.

• После вступления Кипра в Шенген россияне смогут использовать сданную биометрию для получения шенгенских виз других стран.