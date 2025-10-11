Кипр закрыл удобное окно: россиянам придётся лично сдавать отпечатки для визы
С 6 октября 2025 года Кипр изменил правила оформления виз для граждан России. Теперь при подаче заявления необходимо лично явиться в консульство и сдать отпечатки пальцев. Это нововведение отменяет прежнюю практику, когда документы можно было подать дистанционно через туроператора или турагентство.
Новые правила: что изменилось
Посольство Республики Кипр в Москве сообщило, что отныне получение кипрской визы возможно только при личном присутствии заявителя. Это значит, что россияне должны лично прийти в одно из консульств — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре или Екатеринбурге.
"Для получения кипрской визы необходимо будет сдать биометрические данные", — говорится в сообщении посольства.
От сдачи биометрии освобождаются только дети младше 12 лет. Для всех остальных личная идентификация становится обязательным этапом.
Почему ввели биометрию
Решение связано с запуском в октябре Европейской системы въезда и выезда (EES), которая создаёт единую базу биометрических данных для путешественников из стран, не входящих в ЕС. Кроме того, Кипр находится в процессе присоединения к Шенгенской зоне, и новые правила приведены в соответствие с общеевропейскими стандартами безопасности.
По сути, это шаг к переходу Кипра на шенгенские принципы визового контроля.
Где и как подать заявление
На данный момент Кипр не сотрудничает с визовыми центрами в России. Все заявления принимаются только в консульствах. Это означает, что гражданам необходимо заранее записаться на приём и подготовить полный пакет документов.
Основные адреса консульств:
-
Москва — Посольство Республики Кипр;
-
Санкт-Петербург — Генеральное консульство Кипра;
-
Краснодар и Екатеринбург — региональные консульские представительства.
Документы, необходимые для визы
Чтобы получить национальную визу Кипра категории C (краткосрочная), потребуется:
-
Загранпаспорт, действительный не менее 3 месяцев после окончания поездки, с двумя чистыми страницами.
-
Копия всех страниц паспорта с отметками.
-
Заполненная визовая анкета.
-
Две фотографии установленного образца.
-
Подтверждение авиабилетов (оплаченные или забронированные билеты туда и обратно).
-
Документ, подтверждающий проживание (бронь отеля, договор аренды, приглашение).
-
Подтверждение финансовой состоятельности (выписка с банковского счёта, справка с работы).
-
Медицинская страховка (желательно от компании, не попавшей под санкции ЕС).
Консульский сбор составляет 90 евро для взрослых и 45 евро для детей от 6 до 11 лет. Детям младше 6 лет виза оформляется бесплатно.
Сроки оформления
Заявление нужно подать не позднее чем за 15 календарных дней до поездки. В некоторых случаях рассмотрение может быть продлено до 45 дней, если требуется дополнительная проверка документов.
Рекомендуется планировать обращение заранее, особенно в высокий туристический сезон — перед новогодними праздниками и летом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: рассчитывать на дистанционную подачу документов через турагента.
Последствие: заявление не примут, поездку придётся переносить.
Альтернатива: записаться на приём в консульство лично и подготовить документы за 3-4 недели до выезда.
Советы шаг за шагом
-
Определите ближайшее консульство Кипра в вашем регионе.
-
Запишитесь на приём через официальный сайт дипмиссии.
-
Соберите пакет документов, включая фото и страховку.
-
Проверьте, что страховая компания не находится под санкциями ЕС.
-
На приёме сдайте биометрию и дождитесь решения — статус можно отслеживать онлайн.
Таблица "Сравнение старых и новых правил"
|Параметр
|До 6 октября 2025
|После 6 октября 2025
|Подача через туроператора
|Разрешена
|Отменена
|Личное присутствие
|Необязательно
|Обязательно
|Биометрия
|Не требовалась
|Требуется (кроме детей до 12 лет)
|Срок подачи документов
|За 10-15 дней
|За 15-45 дней
|Сбор
|60-90 евро
|90 евро (дети — 45 евро)
А что если вы уже оформили визу ранее?
Если действующая кипрская виза была получена до вступления новых правил, она остаётся действительной до окончания срока. Однако при следующем обращении в консульство биометрию придётся сдавать в любом случае.
Мифы и правда
Миф: биометрия нужна только при получении шенгенской визы.
Правда: теперь это требование распространяется и на Кипр, готовящийся к вступлению в Шенгенскую зону.
Миф: биометрия увеличит срок оформления.
Правда: процесс займёт немного больше времени только из-за личного визита, но рассмотрение заявлений останется прежним.
Миф: в визовых центрах всё ещё принимают документы.
Правда: Кипр приостановил работу с визовыми центрами, оформление — только в консульствах.
Исторический контекст
Ранее Кипр оставался единственной страной ЕС, где россияне могли получить визу дистанционно. Это делало направление одним из самых удобных для отдыха. Однако после интеграции с системой EES и приближения к стандартам Шенгена остров ввёл более строгие требования.
Тем не менее Кипр продолжает оставаться популярным направлением у россиян благодаря мягкому климату, безвизовому транзиту через Афины и стабильной политике в отношении туристов.
3 интересных факта
• В 2024 году Кипр посетило более 500 тысяч туристов из России, несмотря на ограниченные авиаперевозки.
• Биометрические данные (отпечатки пальцев) хранятся в системе до 59 месяцев.
• После вступления Кипра в Шенген россияне смогут использовать сданную биометрию для получения шенгенских виз других стран.
