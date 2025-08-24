Приморье в кольце стихии: какой сценарий циклона станет реальностью

На юге Приморья в начале недели ожидается резкое ухудшение погодных условий из-за неустойчивой синоптической ситуации. По данным метеорологов, в понедельник, 25 августа, Приморский край окажется под воздействием атмосферных фронтов, которые принесут дожди различной интенсивности — от небольших до сильных. Жителям Приморья следует быть готовыми к ухудшению погодных условий и соблюдать меры предосторожности.

Столбики термометров покажут +14…+22 градуса ночью и +24…+29 градусов днем. Под воздействием атмосферных фронтов на территории Приморского края ожидаются дожди различной интенсивности и умеренные температуры.

Траектория циклона: два вероятных сценария и постоянный мониторинг ситуации

"Существуют две вероятные траектории движения циклона. По первой: вихрь пройдет южнее Приморья, вызвав дожди по всему краю, но наиболее сильные — на юге и востоке. Наихудший сценарий предполагает движение циклона вдоль побережья, что приведет к обильным осадкам на всей территории. Пока оба варианта равновероятны. По мере уточнения данных прогностические траектории станут более реалистичными", — сообщили синоптики.

Синоптики ведут постоянный мониторинг ситуации и разрабатывают различные сценарии развития погодных условий.

В Примгидромете подчеркивают, что ведется постоянный мониторинг ситуации и в случае реальной угрозы опасных явлений будет незамедлительно выпущено штормовое предупреждение. В случае возникновения опасных погодных явлений жителям Приморья будет своевременно предоставлена информация и рекомендации по соблюдению мер безопасности.

Ослабление влияния: циклон переместится к югу Сахалина и дожди пойдут на убыль

Уже в середине недели, 27 августа, циклон переместится к югу Сахалина, его влияние на погоду в Приморье ослабнет и дожди пойдут на убыль. К середине недели ожидается улучшение погодных условий и снижение интенсивности осадков.

Во Владивостоке в понедельник и в ночь на вторник горожан ждет пасмурная и дождливая погода с температурой +19…+22 градуса ночью и всего на 1-3 градуса выше днем. Во вторник днем осадки прекратятся, усилится северо-западный ветер, а воздух прогреется до +25…+28 градусов.

В среду ветер стихнет, осадков не ожидается, ночь будет немного прохладнее, а дневная температура останется на уровне вторника. Жителям Владивостока следует быть готовыми к переменчивой погоде и соблюдать меры предосторожности во время сильного ветра и дождя.

Интересные факты о циклонах

Циклоны — это атмосферные вихри с низким давлением в центре.

Циклоны могут приводить к сильным дождям, ветрам и наводнениям.

Синоптики используют различные методы для прогнозирования движения и интенсивности циклонов.

В заключение, жителям Приморья следует быть готовыми к ухудшению погодных условий в начале недели из-за приближения циклона. Синоптики ведут постоянный мониторинг ситуации и обещают своевременно информировать население о возможных опасностях.