Как велотренажёр помогает ускорить бег: научный секрет, который изменит вашу тренировку

Чтобы повысить скорость бега, не обязательно полностью сосредотачиваться только на тренировках для бегунов. На самом деле, для улучшения результатов может быть полезен кросс-тренинг, который включает в себя использование других видов спорта. Одним из таких эффективных методов является велотренажёр, и последние исследования подтверждают его пользу для бегунов.

Несмотря на то что велосипедные тренировки традиционно считаются частью триатлона или подготовки для велосипедистов, они могут стать отличной заменой части беговых сессий. Но как же велотренажёр помогает улучшить беговые показатели?

Высокоинтенсивные интервальные тренировки

Недавние исследования в области высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT) показали, что выполнение интервальных велотренировок может способствовать улучшению беговых показателей. Это подтверждается экспериментом, в котором участвовали 32 бегуна на длинные дистанции. Все они регулярно бегали более 40 км в неделю.

Эксперимент был достаточно простым: участники должны были пройти двухнедельную программу с велотренировками, после чего тест на беговой дорожке показывал, как изменилась их скорость. Для тренировки использовались интервальные сессии, в ходе которых бегуны выполняли короткие 10-секундные спринты на максимальных оборотах педалей, а затем отдыхали. Время отдыха варьировалось от 30 секунд до двух минут.

Результаты: велотренажёр ускоряет бег

Результаты этого исследования были поразительными. Группы, которые отдыхали по 30 секунд между подходами, показали наибольшее улучшение — их результаты на тесте беговой дорожки улучшились на 3%. Это, в свою очередь, эквивалентно снижению времени на 25 секунд за 3 км. Это значительное улучшение, особенно для тех, кто занимается бегом на длинные дистанции.

Группы, которые отдыхали более длительное время (от 80 секунд до двух минут), не показали существенных изменений в скорости. Контрольная группа, которая не использовала велотренажёр в своих тренировках, также не продемонстрировала улучшений.

Почему короткие интервалы отдыха работают лучше?

Одним из ключевых факторов, который повлиял на результаты, стала продолжительность перерывов между тренировочными подходами. Короткий отдых (30 секунд) не позволял участникам полностью восстановить пульс, что заставляло их работать с более высоким сердечным ритмом. Это сделало тренировки на велотренажёре более интенсивными, а мышцы адаптировались к повышенной нагрузке.

Эта нагрузка не только улучшала результаты на велотренажёре, но и способствовала росту скорости бега. Это явление называется кросс-тренингом, когда улучшение показателей в одном виде спорта ведет к росту результатов в другом.

Советы по включению велотренажёра в программу

Для достижения лучших результатов достаточно включить 15 минут интервальных велотренировок дважды в неделю. Такая тренировка будет включать короткий разогрев, основную часть и заминку, что займет всего 15 минут, но даст отличные результаты.

Для того чтобы эффективно использовать велотренажёр в своих тренировках, важно:

Придерживаться интервалов с коротким отдыхом, чтобы поддерживать высокий уровень интенсивности. Работать на максимальных оборотах педалей во время коротких подходов. Включать такие тренировки в свой стандартный план тренировок дважды в неделю.

Блок "Ошибка → Последствие → Альтернатива"

Ошибка : переоценка важности только беговых тренировок для улучшения скорости.

Последствие : упущенные возможности для улучшения через кросс-тренинг и увеличение общей выносливости.

Альтернатива: использование велотренажёра для улучшения беговых результатов за счет интервальных тренировок с короткими перерывами.

FAQ

Как часто стоит тренироваться на велотренажёре, чтобы улучшить бег?

Рекомендуется проводить тренировки на велотренажёре дважды в неделю по 15 минут, чтобы заметить улучшения. Сколько времени нужно отдыхать между интервалами?

Оптимальный промежуток отдыха составляет 30 секунд для максимального эффекта в увеличении скорости бега. Могут ли такие тренировки предотвратить травмы при беге?

Да, велотренажёр помогает снизить нагрузку на суставы и мышцы, что способствует предотвращению травм при длительных пробежках.

Мифы и правда

Миф: велотренажёр подходит только для велосипедистов и триатлетов.

велотренажёр подходит только для велосипедистов и триатлетов. Правда: велотренажёр — отличный инструмент для бегунов, улучшая не только выносливость, но и скорость бега.

велотренажёр — отличный инструмент для бегунов, улучшая не только выносливость, но и скорость бега. Миф: тренировки на велотренажёре не влияют на беговые результаты.

тренировки на велотренажёре не влияют на беговые результаты. Правда: кросс-тренинг с использованием велотренажёра может значительно повысить беговую скорость, особенно при использовании интервальных тренировок.

А что если…

Если вы хотите улучшить свои беговые результаты, но не любите длительные тренировки, велотренажёр может стать отличной альтернативой. Эта тренировка займёт всего 15 минут, но принесёт ощутимые улучшения.

Интересные факты

Велотренажёр помогает активировать разные группы мышц, которые обычно не задействуются при беге. Высокоинтенсивные интервальные тренировки помогают улучшить аэробную и анаэробную выносливость. Кросс-тренинг может ускорить процесс восстановления после травм.

Исторический контекст

Использование велотренажёров в тренировках активно развивалось с конца 20 века, когда стало очевидно, что такие тренировки значительно повышают выносливость и общие спортивные результаты, включая бег.