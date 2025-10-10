Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Цикламен
Цикламен
© Own work by JJ Harrison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 4:17

Цикламен — красавец с двойной жизнью: одни сорта тянутся к теплу, другие не боятся снега

Комнатные цикламены не переносят сухого воздуха и прямого солнца

Яркий, элегантный и выносливый — цикламен давно стал символом осени. Он способен оживить подоконник или сад даже в пасмурные дни, оставаясь одним из самых благодарных растений сезона. Но за внешней простотой скрывается важная деталь: не все цикламены одинаковы. Одни сорта созданы для жизни в помещении, другие — для открытого воздуха. И если их перепутать, растение быстро потеряет форму и цвет.

Комнатные сорта: эффектные и чувствительные

Цикламены, предназначенные для выращивания дома, обычно происходят от цикламена персидского. Их отличают крупные цветы, насыщенные оттенки и узорчатая листва. Среди популярных серий — Metis, Halios, Victoria и Miracle. Эти гибриды были выведены специально для теплых помещений и стабильного климата.

Такие растения не переносят прямого солнца и сухого воздуха от батарей. Лучшее место для них — прохладное окно без сквозняков, где температура держится около +15 °C. Комнатные цикламены нуждаются в рассеянном свете и регулярном, но аккуратном поливе: избыток воды часто приводит к гниению клубня. Внешне они узнаваемы — пышная крона, крупные лепестки и листья с четкими прожилками.

Уличные сорта: крепкие и неприхотливые

Садовые или уличные цикламены, напротив, отличаются стойкостью. Это также Cyclamen persicum, но выведенные формы выдерживают холод и ветер. Популярные серии — Latinia, Tianis, Verano и Carino. Их выбирают для балконов, клумб и уличных кашпо, ведь они способны цвести даже при температуре около нуля.

Цветки у этих сортов мельче, но цветение обычно длится дольше. Листья плотнее и менее подвержены пересыханию. При посадке в саду важно обеспечить хороший дренаж и умеренное освещение. Весной уличные цикламены часто возобновляют рост и способны радовать цветением несколько сезонов подряд.

Сравнение: комнатный и уличный цикламен

Признак

Комнатный

Уличный

Размер цветков

Крупные, яркие

Мелкие, сдержанные

Листья

Широкие, с узором

Плотные, темно-зеленые

Условия

Теплое, светлое помещение

Открытый воздух, балкон, сад

Температура

+12…+18 °C

до 0 °C

Уход

Полив снизу, защита от тепла

Полив с дренажом, защита от морозов

Как выбрать подходящий цикламен

Осенью на прилавках садовых центров эти растения выглядят почти одинаково. На помощь приходит внимательность: у комнатных сортов листья и бутоны крупнее, а общий вид пышнее. Уличные экземпляры — компактные, с более строгими оттенками.

Если растение продается с этикеткой, обязательно посмотрите сортовую серию. При отсутствии информации оцените внешний вид: объем и размер цветков часто выдают его принадлежность.

Неверный выбор может стоить растению жизни. Теплолюбивый гибрид быстро сбросит листья на морозе, а уличный цикламен в жарком помещении просто увянет.

Уход за цикламеном: шаг за шагом

  1. Освещение. Рассеянный свет без прямых лучей. Для улицы — полутень.
  2. Полив. Комнатные растения поливают через поддон, уличные — обычным способом, избегая застоя воды.
  3. Температура. Поддерживайте прохладу; избыток тепла сокращает цветение.
  4. Удаление увядших цветков. Это стимулирует появление новых бутонов.
  5. Подкормка. Раз в 2-3 недели жидким удобрением для цветущих растений.
  6. Зимовка. Уличные сорта при сильных морозах лучше прикрыть агроволокном или лапником.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Ошибка: заливать растение сверху.
    Последствие: загнивание клубня и гибель.
    Альтернатива: поливать через поддон или по краю горшка.
  • Ошибка: держать цикламен рядом с батареей.
    Последствие: быстрое увядание бутонов.
    Альтернатива: выбрать северное или восточное окно.
  • Ошибка: использовать тяжелую почву без дренажа.
    Последствие: застой воды.
    Альтернатива: легкий субстрат с перлитом или вермикулитом.

А что если цикламен не цветет?

Это частая ситуация у начинающих цветоводов. Причиной может быть слишком высокая температура, нехватка света или избыток удобрений. Переместите растение в более прохладное место, дайте ему небольшой "отдых" и сократите полив — часто это помогает восстановить цикл цветения.

Плюсы и минусы цикламена

Плюсы

Минусы

Долгое цветение — до 3 месяцев

Не переносит прямого солнца

Можно выращивать дома и на улице

Требует прохлады

Разнообразие оттенков и форм

Боится переувлажнения

Подходит для подарков

Чувствителен к резким перепадам температуры

FAQ

Как выбрать здоровый цикламен в магазине?
Ищите растения с упругими листьями и множеством бутонов. Избегайте экземпляров с мягкими клубнями или влажной почвой.

Можно ли пересаживать цикламен зимой?
Нет. Пересадку лучше делать весной, когда растение завершает цветение и вступает в период покоя.

Что делать, если листья желтеют?
Причина может быть в слишком теплом воздухе или недостатке влаги. Переместите горшок в прохладное место и проверяйте дренаж.

Мифы и правда о цикламене

Миф: цикламен нельзя выращивать в квартире — он капризный.
Правда: современные гибриды прекрасно чувствуют себя в комнатных условиях, если соблюдать простые правила ухода.

Миф: цикламен ядовит и опасен.
Правда: да, клубни содержат сапонины, но растение не представляет угрозы при обычном обращении — просто не стоит допускать к нему животных.

Миф: цикламен цветет только один сезон.
Правда: при правильном уходе он живет несколько лет, ежегодно радуя пышными цветами.

Три интересных факта

  1. В античности цикламен считался талисманом любви и хранился в домах молодожёнов.
  2. Его аромат используется в парфюмерии — особенно в композициях с нотами фиалки и зелени.
  3. Существуют миниатюрные сорта, которые помещаются в чашке — их выращивают как настольные украшения.

Исторический контекст

Первые упоминания о цикламене встречаются в трудах древнегреческих ботаников. В Европе он стал популярен в XIX веке, когда селекционеры начали выводить гибриды с яркими лепестками. Сегодня существует более 20 видов и сотни сортов, адаптированных под разные климатические зоны — от альпийских склонов до городских квартир.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Морозостойкие сорта граната выдерживают до минус семнадцати градусов — агроном Кожевникова сегодня в 4:40
Минус семнадцать — не предел: как южанин-гранат переживает русскую зиму

Гранат перестал быть экзотикой для южан: теперь его можно выращивать даже в умеренном климате. Как выбрать сорт, посадить и ухаживать за "плодом жизни" — в нашем материале.

Читать полностью » Малина быстро разрастается корневыми отпрысками и требует обрезки дважды в сезон — Светлана Ершова сегодня в 0:37
Барьер против ягодной экспансии: как удержать малину в границах грядки и повысить урожай

Малина может превратить участок в непроходимые заросли. Как обуздать её разрастание и сохранить урожайность — пять простых шагов для садоводов.

Читать полностью » Осенняя посадка луковичных: крокусы, нарциссы и тюльпаны нужно высаживать в октябре вчера в 23:15
Садоводы спешат до первых заморозков: время, когда земля творит чудеса с луковицами

Октябрь — идеальное время для посадки весенних луковичных. От крокусов до фритилярий — узнайте, какие цветы стоит высадить сейчас, чтобы весной сад расцвёл яркими красками.

Читать полностью » Народные методы защиты сада: марганцовка, сода и соль против болезней и вредителей вчера в 22:11
Химия отдыхает: пять кухонных средств, которые спасают сад лучше любого фунгицида

Безопасно, дёшево и эффективно: простые рецепты с кухни помогут защитить сад от грибков и вредителей и увеличить урожай в следующем сезоне.

Читать полностью » Проверка дачи перед зимой: слив воды, очистка бани и защита от грызунов вчера в 21:07
Пять минут невнимательности — и весной придётся строить всё заново

От воды в трубах до грызунов в подвале — осенняя консервация дачи поможет встретить весну без сюрпризов и сохранить имущество в идеальном состоянии.

Читать полностью » Эффективные виды теплиц из подручных материалов: советы по выбору и сборке вчера в 20:02
Поликарбонат отдыхает: парник из мусора выдержал ураган и сохранил рассаду

Хотите теплицу, но не готовы тратить тысячи? Эти пять простых конструкций из подручных материалов помогут собрать надёжный парник своими руками.

Читать полностью » Осенняя подкормка яблонь фосфором и калием обеспечивает богатый урожай следующей весной вчера в 19:37
Дерево тоже хочет поесть перед сном: зачем яблоним нужна осенняя подкормка

Осенняя подкормка — залог богатого урожая. Узнайте, когда и чем удобрять яблони, чтобы они легко пережили морозы и порадовали сочными плодами летом.

Читать полностью » Специалисты назвали сорта Изабелла, Лидия и Ноа самыми устойчивыми к болезням винограда вчера в 19:18
Забудьте про опрыскивание: эти сорта винограда не знают, что такое химия

Не все сорта винограда нуждаются в химической защите. Разбираемся, какие виды можно выращивать без опрыскивания и почему они становятся всё популярнее.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Автоюристы рассказали, как распознать перекупщика при покупке подержанного автомобиля
Еда
Паста лингвини с креветками сохраняет вкусовые качества при приготовлении в оливковом масле
Еда
Помидоры с творожным сыром и чесноком получаются сочными
Еда
Салат Оливье с языком получается нежным
Культура и шоу-бизнес
Deadline: Скарлетт Йоханссон может сыграть Матушку Готель в ремейке "Рапунцель" от Disney
Спорт и фитнес
Эксперты: короткие интервальные тренировки повышают выносливость и ускоряют метаболизм
Туризм
Что посмотреть в Переславле-Залесском: монастыри, Кремль и исторический центр города
Авто и мото
ГАИ назвала девять скрытых функций автомобилей, повышающих безопасность и комфорт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet