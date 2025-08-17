Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Danorton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:40

Медленно растёт, но радует вечно: почему садоводы выбирают именно цикас

Цикас цветёт раз в 10–15 лет, но остаётся популярным декоративным растением

Цикас (Cycas revoluta), или саговниковая пальма, — одно из самых удивительных растений на Земле. Учёные называют его "живым ископаемым", ведь история этого вида насчитывает около 280 миллионов лет, то есть он появился задолго до динозавров. Несмотря на древнее происхождение, цикас остаётся модным украшением интерьеров, террас и садов. Его любят за блестящие жёсткие листья, декоративный вид и поразительную неприхотливость.

Внешний облик и особенности

Цикас внешне напоминает миниатюрную пальму, хотя к пальмам он не относится. Это растение ближе к хвойным. У него:

  • короткий и крепкий ствол;

  • длинные, жёсткие и блестящие листья-перья, собранные в розетку;

  • очень медленный рост — в среднем по 2-3 см в год.

Цикас цветёт редко, примерно раз в 10-15 лет, но даже без цветков остаётся эффектным акцентом в любом пространстве.

Где лучше всего выращивать цикас

Растение одинаково хорошо подходит для дома и для улицы.

  • В саду: любит светлые места, но не переносит прямое солнце в полдень. Лучше всего чувствует себя в лёгкой полутени.

  • В доме: ставьте горшок рядом с окном, где много рассеянного света. Недостаток освещения приведёт к слабым и редким листьям.

Оптимальная температура — от 20 до 25 °C. Зимой растение способно пережить кратковременное понижение до +10 °C. Почва должна быть слегка кислая, с добавлением торфа, песка или перлита, и хорошо дренированная. Застой влаги губителен — он вызывает гниение корней.

Посадка и пересадка

Цикас можно выращивать как в открытом грунте, так и в контейнере.

  • В горшке: используйте глубокую ёмкость, на дно положите слой керамзита, а сверху универсальный грунт с добавками для рыхлости. Пересаживать растение нужно раз в 3-4 года, выбирая горшок чуть больше прежнего.

  • В саду: ямку для пересадки делают шире корневого кома, но не глубже. Почву лучше обогатить компостом и песком, чтобы вода не застаивалась.

Семена заглубляют на 2-3 см, оставляя расстояние 3-5 см между ними. Ростки появляются медленно, и здесь главное — терпение.

Полив, подкормка и уход

  • Полив: весной и летом — 1 раз в 1-2 недели, проверяя, чтобы земля сверху подсохла. Осенью и зимой — не чаще раза в месяц. Лить воду прямо в центр розетки нельзя.

  • Подкормка: с марта по сентябрь каждые 2 недели жидким удобрением или раз в 3 месяца гранулированным комплексом.

  • Обрезка: проводится по мере необходимости — удаляют сухие и повреждённые листья у основания.

Болезни и вредители

У цикаса редко возникают проблемы, но иногда встречаются:

  • пожелтение листьев — от перелива, дефицита микроэлементов или избытка удобрений;

  • кокцидии (щитовки, мучнистая роса) — убираются ватным диском с алкоголем или мыльным раствором;

  • паутинный клещ, тля, трипсы — помогают специальные инсектициды;

  • грибковые болезни — появляются при переувлажнении.

Главное правило профилактики — хороший дренаж и умеренный полив.

Цикас — растение с богатой историей, которое сочетает экзотическую красоту и удивительную неприхотливость. Он прекрасно чувствует себя и в квартире, и в саду, требует минимального ухода и способен радовать владельцев десятилетиями. Для тех, кто мечтает о тропическом акценте без лишних хлопот, цикас станет идеальным выбором.

