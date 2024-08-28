Илон Маск ошибся, когда высказывался о Cybertruck как безопасном и мощном авто

В кусок искореженного металла превратился Cybertruck после серьезной аварии. Теперь он выставлен на аукцион на веб-сайте IAAI salvage - для всех смельчаков, которые, возможно, захотят его восстановить, передает Motor1.
По информации IAAI, авто в результате сильного столкновения загорелось. Передняя часть почти полностью разрушена. Вид сзади ничуть не лучше. Весь задний бампер отошел от рамы, от салона Cybertruck ничего не осталось. От передних шин ничего не осталось, левая задняя доживает последние дни. Удивительно, но правая задняя шина сохранилась.
Аукционная компания не сообщает пока, когда "погорелец" будет доступен для торгов.
Фото: IAAI
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