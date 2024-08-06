Идёт расследование смертельной аварии с участием электромобиля Cybertruck компании Tesla

Полиция штата Техас ведёт расследование аварии с участием электромобиля Cybertruck производства компании Tesla, которая, возможно, стала первой в США с летальным исходом. Об этом сообщает телеканал Fox 4 Beaumont.

По предварительной информации, водитель электромобиля погиб после того, как машина съехала с дороги и врезалась в трубу. Департамент общественной безопасности штата занимается расследованием этого инцидента.

Cybertruck от Tesla — это один из самых популярных электрических пикапов на рынке, он занимает второе место по популярности после F-150 от американского автоконцерна Ford.

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