Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 85,1646
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 93,0265
Полиция Техаса расследует аварию с участием Tesla Cybertruck, есть погибший
  1. Главная
  2. Авто и мото

Идёт расследование смертельной аварии с участием электромобиля Cybertruck компании Tesla

Полиция Техаса расследует аварию с участием Tesla Cybertruck, есть погибший

Полиция штата Техас ведёт расследование аварии с участием электромобиля Cybertruck производства компании Tesla, которая, возможно, стала первой в США с летальным исходом. Об этом сообщает телеканал Fox 4 Beaumont.

По предварительной информации, водитель электромобиля погиб после того, как машина съехала с дороги и врезалась в трубу. Департамент общественной безопасности штата занимается расследованием этого инцидента.

Cybertruck от Tesla — это один из самых популярных электрических пикапов на рынке, он занимает второе место по популярности после F-150 от американского автоконцерна Ford.

Фото: Freepik

Мир

Reuters: Путин через Шойгу попросил Иран о сдержанном ответе Израилю

Reuters: Путин через Шойгу попросил Иран о сдержанном ответе Израилю

Президент России Владимир Путин решил передать послание через секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу Ирану касаемо ответа на недавний израильский удар по Тегерану.

Читать полностью
Американское СМИ: наращивание Соединенными Штатами вооружения приведёт к ядерной войне

Американское СМИ: наращивание Соединенными Штатами вооружения приведёт к ядерной войне

Издание Responsible Statecraft пишет, что усиление Соединенных Штатов не уменьшит напряженность в отношениях с Россией, а, скорее, увеличит опасность ядерной войны.

Читать полностью

Общество

Владимир Винокур показал королевскую могилу своей матери

Владимир Винокур показал королевскую могилу своей матери

Юморист Владимир Винокур удивил подписчиков тем, как выглядят могилы его родителей

Читать полностью
Президент НП

Президент НП "Гильдия Маркетологов" Березин: подделку можно определить по цене

Поддельные товары на маркетплейсах можно определить, посмотрев на их стоимость, упаковку, сравнив с продемонстрированным на официальном сайте товаром и многое другое. Об этом NewsInfo.Ru сообщил президент НП "Гильдия Маркетологов" Игорь Березин.

Читать полностью

Новости