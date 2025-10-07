Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Land Rover
Land Rover
© commons.wikimedia.org by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:13

Машины в коме: как Jaguar Land Rover возвращается к жизни после самой разрушительной кибератаки

Завод Jaguar Land Rover в Вулверхэмптоне первым возобновил производство после атаки вируса

Jaguar Land Rover снова возвращается к жизни после самой разрушительной кибератаки за всю историю компании. В начале сентября злоумышленники буквально парализовали производственные линии, заморозили сборку автомобилей и поставки запчастей. Однако спустя месяц ситуация начала выправляться — завод в Вулверхэмптоне первым из всех предприятий концерна запускает производство двигателей.

Как всё началось

Инцидент произошёл внезапно. В ночь с 2 на 3 сентября системы JLR подверглись масштабной атаке вируса-шифровальщика. Он заблокировал доступ к внутренним серверам, конвейерным программам и даже корпоративной почте. В результате полностью остановились заводы в Солихалле, Хейлвуде и Нитоне, а сотрудники не могли войти в рабочие аккаунты.

Компания почти сразу признала, что столкнулась с внешним вторжением, и пригласила специалистов по кибербезопасности из Национального центра киберзащиты Великобритании. Производственные мощности были отключены от сети, чтобы предотвратить распространение вируса.

Кто стоит за атакой

По данным BBC, ответственность взяла на себя группировка Scattered Lapsus$, ранее атаковавшая Microsoft, Samsung и Uber. Хакеры выложили часть похищенных файлов на тёмных форумах, утверждая, что получили доступ к конфиденциальной документации о новых моделях Jaguar и Land Rover.

"Мы ведём постоянное взаимодействие с экспертами и государственными структурами, чтобы полностью восстановить работу всех систем", — заявили в пресс-службе JLR.

Масштаб последствий

По оценкам аналитиков, убытки автопроизводителя достигали 67 миллионов долларов в неделю. Это включало остановку сборки, простои поставщиков и заморозку логистических цепочек. Правительство Великобритании выделило компании кредитную линию в 2 миллиарда долларов для покрытия критических расходов.

Многие партнёры JLR также оказались под ударом: дистрибьюторы не могли отгружать детали, дилеры теряли заказы, а клиенты — возможность получить автомобили по контрактам.

Как идёт восстановление

Первыми на запуск вышли подразделения, не зависящие от внешних сетей. Завод двигателей в Вулверхэмптоне начал поэтапный перезапуск, после чего к нему присоединятся сборочные линии в Солихалле и Хейлвуде.

Эксперты предполагают, что полный выход на прежние объёмы производства займёт до трёх месяцев. Главная цель — восстановить ERP-систему, которая контролирует закупки, логистику и планирование сборки. Без неё производство автомобилей невозможно.

"Мы поэтапно восстанавливаем внутренние сети и возвращаемся к нормальной работе", — отметили представители компании.

Советы шаг за шагом: как бизнесам избежать подобного кризиса

  1. Резервное копирование. Хранить дубликаты данных вне основной инфраструктуры, желательно в облачных сервисах с двухфакторной защитой.

  2. Регулярные обновления. Большинство атак используют старые уязвимости, которые легко закрываются патчами.

  3. Обучение сотрудников. В 80% случаев вирус попадает в сеть через человека, открывшего вредоносное письмо.

  4. Проверенные партнёры. Использовать сертифицированные антивирусы и службы мониторинга.

  5. План реагирования. У каждой компании должен быть прописан сценарий действий при атаке, включая порядок уведомления клиентов и партнёров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование киберстраховки.
    Последствие: все убытки ложатся на предприятие.
    Альтернатива: полис киберстрахования покрывает убытки от простоев и восстановления данных.

  • Ошибка: использование старых серверов без обновлений.
    Последствие: уязвимость для вирусов.
    Альтернатива: переход на облачные решения с автоматическими обновлениями безопасности.

  • Ошибка: отсутствие изолированных сетей.
    Последствие: вирус мгновенно заражает все подразделения.
    Альтернатива: разделение сетей по функционалу: офис, производство, логистика.

А что если бы атака произошла зимой?

Эксперты уверены, что последствия могли быть гораздо тяжелее. Январь и февраль — традиционно время повышенного спроса на внедорожники Land Rover. Если бы вирус парализовал производство в этот период, задержки поставок могли бы сорвать контракты на сотни миллионов.

Кроме того, при низких температурах простои на заводах грозят повреждением оборудования — например, систем охлаждения и гидравлики.

FAQ

Сколько длилась остановка производства Jaguar Land Rover?
Около четырёх недель, включая полную блокировку трёх основных заводов.

Кто финансировал восстановление компании?
Британское правительство выделило JLR кредит в 2 миллиарда долларов для покрытия убытков.

Когда полностью возобновится производство?
Ожидается, что к концу ноября все предприятия вернутся к обычному ритму.

Мифы и правда о кибератаках

  • Миф: антивирус полностью защищает от хакеров.
    Правда: современные атаки обходят стандартные решения, поэтому нужен комплекс мер.

  • Миф: хлоумышленники не трогают крупные компании.
    Правда: именно гиганты чаще становятся целью из-за высокой выкупаемости данных.

  • Миф: можно просто "перезапустить" сеть после атаки.
    Правда: восстановление требует недель ручной работы и проверки всех систем.

Исторический контекст

JLR не впервые сталкивается с вызовами. В 2020 году пандемия COVID-19 также вынудила концерн приостанавливать производство и сокращать персонал. Но нынешняя кибератака стала самой затратной и болезненной в истории бренда.

Похожая ситуация была у Honda в 2020-м и Toyota в 2022-м, однако обе компании сделали выводы и внедрили гибридные схемы резервного управления. Теперь и JLR вынуждена идти тем же путём.

3 интересных факта

  1. Вирус, атаковавший JLR, был модификацией известного вредоноса LockBit, но с элементами искусственного интеллекта.

  2. В компании введена новая должность — директор по цифровой устойчивости, отвечающий только за безопасность данных.

  3. После атаки спрос на страховку от киберрисков среди британских автопроизводителей вырос на 47%.

