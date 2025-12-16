Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:51

Мошенники снова активизировались в Крыму: как 49 человек потеряли миллионы за пару дней

В Крыму мошенники обманули 49 человек на 20 миллионов рублей за неделю — МВД

С 8 по 14 декабря 2025 года в Крыму был зафиксирован резкий всплеск активности дистанционных мошенников. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, за этот период жертвами киберпреступников стали 49 жителей полуострова, а общий ущерб от их действий превысил 20 миллионов рублей. Мошенники использовали проверенные, но от этого не менее эффективные схемы, что привело к значительным финансовым потерям среди граждан.

Распространенные схемы мошенников

Мошенники активно применяли различные схемы для обмана граждан. Одной из самых популярных стала имитация звонков от сотрудников банков или правоохранительных органов. Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности кредитных организаций или полиции, утверждая, что средства необходимо "спасти" от мошенников или что жертву якобы обвиняют в преступной деятельности. В таких ситуациях они требовали от жертв передать конфиденциальные данные, пароли и другие важные сведения.

Другой широко распространенной схемой стали фейковые просьбы о помощи в социальных сетях. Преступники взламывали аккаунты пользователей или создавали их точные копии, чтобы от имени "знакомых" просить перевести деньги на лечение или в связи с другими вымышленными проблемами.

Кроме того, злоумышленники предлагали гражданам вложиться в "супердоходные" и "безрисковые" инвестиционные проекты, обещая огромную прибыль. Такие схемы приводили к финансовым потерям, поскольку никакие инвестиции не были сделаны, а деньги просто забирались мошенниками.

Также активно использовались вредоносные ссылки и приложения. Жертв заманивали переходами по поддельным ссылкам или заставляли устанавливать вредоносные программы, которые похищали финансовую информацию с устройств.

Пример типичного обмана

Один из ярких примеров — случай с 18-летним местным жителем Симферополя. Мошенники, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, сообщили молодому человеку, что он подозревается в финансировании экстремистской деятельности и ему грозит уголовное дело. В панике парень снял с родительского счета 990 тыс. рублей и перевел их мошенникам. Осознав обман, он немедленно обратился в полицию.

Рекомендации по безопасности

МВД по Республике Крым настоятельно рекомендует жителям полуострова соблюдать основные правила цифровой гигиены, чтобы избежать попадания в руки мошенников:

  1. Не сообщайте пароли и коды из SMS, CVV-коды с банковских карт, даже если звонящий представляется сотрудником банка или полиции. Настоящие сотрудники не запрашивают такие данные по телефону.

  2. Не переводите деньги по просьбе, поступившей через телефон или мессенджер, даже если она пришла от знакомого. Лучше перезвоните ему на известный номер и перепроверьте информацию.

  3. Не поддавайтесь на провокации о "блокировке счета" или "уголовном деле". Положите трубку и сами свяжитесь с официальными учреждениями: банком или полицией.

  4. Не переходите по сомнительным ссылкам и не устанавливайте приложения из непроверенных источников.

  5. Немедленно обращайтесь в полицию по телефонам 102 или 112, если стали жертвой мошенников. Чем быстрее будет подано заявление, тем выше шанс задержания преступников и возврата похищенных средств.

