Онлайн-преступность теряет хватку: статистика показала редкий разворот тренда
Сфера киберпреступности, которая на протяжении нескольких лет демонстрировала устойчивый рост, в 2025 году впервые показала обратную динамику. Власти фиксируют сокращение числа цифровых преступлений и связывают это с уже реализованными мерами против мошенничества. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Снижение показателей за десять месяцев
За первые десять месяцев 2025 года в России зарегистрировано на 9,5% меньше цифровых преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такие данные привёл премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством".
По словам главы правительства, зафиксированное снижение стало результатом комплекса решений, принятых в сфере кибербезопасности. Он подчеркнул, что подобная динамика наблюдается впервые с июля текущего года, когда тренд на рост цифровых преступлений удалось переломить.
Динамика в помесячном сравнении
Отдельно Михаил Мишустин обратил внимание на статистику за октябрь. При сравнении данных за октябрь 2025 года с аналогичным месяцем прошлого года падение числа цифровых преступлений оказалось значительно более заметным.
"Если сравнивать октябрь к октябрю, то падение составляет уже почти четверть", — отметил Михаил Мишустин.
Эта тенденция, по его оценке, указывает на эффективность уже внедрённых механизмов противодействия кибермошенничеству.
Продолжение работы и приоритеты
Премьер-министр подчеркнул, что достигнутые результаты не означают завершения работы в этом направлении. По его словам, борьба с цифровыми преступлениями требует постоянного развития инструментов защиты и адаптации к меняющимся схемам мошенников.
Мишустин отметил важность последовательного продолжения принятых мер, поскольку именно системный подход позволяет снижать риски для граждан и бизнеса. Власти намерены и дальше усиливать контроль и координацию действий в сфере цифровой безопасности.
