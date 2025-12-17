Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Люди сидят в планшетах
Люди сидят в планшетах
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Россия
Марина Левченко Опубликована сегодня в 17:31

Онлайн-преступность теряет хватку: статистика показала редкий разворот тренда

Число цифровых преступлений в России снизилось на 9,5 процента — Михаил Мишустин

Сфера киберпреступности, которая на протяжении нескольких лет демонстрировала устойчивый рост, в 2025 году впервые показала обратную динамику. Власти фиксируют сокращение числа цифровых преступлений и связывают это с уже реализованными мерами против мошенничества. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Снижение показателей за десять месяцев

За первые десять месяцев 2025 года в России зарегистрировано на 9,5% меньше цифровых преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такие данные привёл премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством".

По словам главы правительства, зафиксированное снижение стало результатом комплекса решений, принятых в сфере кибербезопасности. Он подчеркнул, что подобная динамика наблюдается впервые с июля текущего года, когда тренд на рост цифровых преступлений удалось переломить.

Динамика в помесячном сравнении

Отдельно Михаил Мишустин обратил внимание на статистику за октябрь. При сравнении данных за октябрь 2025 года с аналогичным месяцем прошлого года падение числа цифровых преступлений оказалось значительно более заметным.

"Если сравнивать октябрь к октябрю, то падение составляет уже почти четверть", — отметил Михаил Мишустин.

Эта тенденция, по его оценке, указывает на эффективность уже внедрённых механизмов противодействия кибермошенничеству.

Продолжение работы и приоритеты

Премьер-министр подчеркнул, что достигнутые результаты не означают завершения работы в этом направлении. По его словам, борьба с цифровыми преступлениями требует постоянного развития инструментов защиты и адаптации к меняющимся схемам мошенников.

Мишустин отметил важность последовательного продолжения принятых мер, поскольку именно системный подход позволяет снижать риски для граждан и бизнеса. Власти намерены и дальше усиливать контроль и координацию действий в сфере цифровой безопасности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Ставрополе запретят кормить белок после роста укусов — Mash сегодня в 17:20
Милота обманчива: почему встречи с белками в Ставрополе всё чаще заканчиваются у врача

В Ставрополе обсуждают запрет на кормление белок: за год зверьки покусали сотни людей, а врачи фиксируют рост опасных последствий.

Читать полностью » Стоимость проезда в Якутске с 1 января 2026 года составит 58 рублей — Григорьев сегодня в 14:32
Жители Якутска готовятся платить больше: мэр раскрыл причины повышения тарифа на проезд

С 1 января 2026 года стоимость проезда в Якутске увеличится до 58 рублей, что связано с ростом затрат на топливо, запчасти и высокими процентными ставками.

Читать полностью » Почти 50% ипотечных кредитов в России оформлено на покупку нового жилья — ОКБ сегодня в 12:51
Рост ставок и снижение объемов: Кубань на грани изменения ипотечного тренда — что не так с недвижимостью

Ипотечное кредитование в Краснодарском крае снизилось в ноябре, но регион продолжает занимать четвертое место по объему выданных кредитов.

Читать полностью » В Краснодарском крае насчитывается более 243 тыс. работающих пенсионеров — СФР сегодня в 12:36
Работающие пенсионеры становятся новой экономической силой: Краснодарский край на четвёртом месте в России

Краснодарский край вошел в число лидеров по числу работающих пенсионеров, занимая четвёртое место среди российских регионов.

Читать полностью » Рост расходов туристов на Кубани составил 3,2% в 2025 году — Сбераналитика сегодня в 12:27
Туристы на Кубани не скупятся: как рост расходов меняет экономику региона

Средние дневные расходы туристов на Кубани в 2025 году выросли на 3,2%, что поставило регион в число лидеров по этому показателю среди российских территорий.

Читать полностью » Спрос на аренду автомобилей на юге России возрос на 15% по данным Росстата сегодня в 12:19
Аренда авто в Крыму зашкаливает: как разлив мазута и новые аэропорты изменили всё

Спрос на аренду автомобилей в Краснодарском крае и Крыму в 2025 году вырос, а увеличение популярности автопроката связано с изменениями в турпотоке.

Читать полностью » Выплату на ребенка под опекой в Петербурге подняли до 20 025 руб. — ТАСС сегодня в 12:15
Петербург поднял планку для приёмных семей: выплаты на ребёнка вырастут

В Петербурге изменят правила поддержки приемных семей: выплаты на детей вырастут и будут напрямую привязаны к прожиточному минимуму.

Читать полностью » Сирота из Белогорска не получил положенное жилье за 10 лет — СК РФ сегодня в 12:11
Обещанное жилье так и не пришло: сирота из Белогорска отчаянно борется за свои права

Следственный комитет России проверит ситуацию с неисполнением обязательств по обеспечению жильем сироты из Белогорска. Вопрос находится под контролем ведомства.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Низкое артериальное давление может говорить о нарушении работы почек — кардиолог Конев
Туризм
За границу в 2025 году выехали 14 млн россиян — Дмитрий Горин
Дом
Глубокий сине зелёный цвет делает кухню более собранной — эксперт Карлос Найс
Культура и шоу-бизнес
В Туле не продали почти половину билетов на концерт Долиной — данные продаж
Садоводство
Уплотненную почву аэрируют перед выравниванием — House Digest
Происшествия
В школе в Горках-2 ранее уже было нападение с ножом, но меры безопасности не ввели — Осторожно, новости
Питомцы
Клонирование домашних животных имеет успех лишь в 16% случаев — The Conversation
Красота и здоровье
Гонконгский грипп распространился в России — Анча Баранова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet