Онлайн-преступность теряет хватку: статистика показала редкий разворот тренда

Сфера киберпреступности, которая на протяжении нескольких лет демонстрировала устойчивый рост, в 2025 году впервые показала обратную динамику. Власти фиксируют сокращение числа цифровых преступлений и связывают это с уже реализованными мерами против мошенничества. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Снижение показателей за десять месяцев

За первые десять месяцев 2025 года в России зарегистрировано на 9,5% меньше цифровых преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такие данные привёл премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством".

По словам главы правительства, зафиксированное снижение стало результатом комплекса решений, принятых в сфере кибербезопасности. Он подчеркнул, что подобная динамика наблюдается впервые с июля текущего года, когда тренд на рост цифровых преступлений удалось переломить.

Динамика в помесячном сравнении

Отдельно Михаил Мишустин обратил внимание на статистику за октябрь. При сравнении данных за октябрь 2025 года с аналогичным месяцем прошлого года падение числа цифровых преступлений оказалось значительно более заметным.

"Если сравнивать октябрь к октябрю, то падение составляет уже почти четверть", — отметил Михаил Мишустин.

Эта тенденция, по его оценке, указывает на эффективность уже внедрённых механизмов противодействия кибермошенничеству.

Продолжение работы и приоритеты

Премьер-министр подчеркнул, что достигнутые результаты не означают завершения работы в этом направлении. По его словам, борьба с цифровыми преступлениями требует постоянного развития инструментов защиты и адаптации к меняющимся схемам мошенников.

Мишустин отметил важность последовательного продолжения принятых мер, поскольку именно системный подход позволяет снижать риски для граждан и бизнеса. Власти намерены и дальше усиливать контроль и координацию действий в сфере цифровой безопасности.