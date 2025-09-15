Заводы замерли, данные украдены: Jaguar и Land Rover на грани крупнейшего кризиса

Кибератака, поразившая Jaguar и Land Rover, стала одной из самых масштабных для британского автопрома последних лет. Производственные линии остановлены, а клиентские базы и данные поставщиков оказались в руках злоумышленников. Ущерб компании уже оценивается в миллиарды евро, и прогнозы восстановления остаются туманными.

Производство на паузе

Jaguar и Land Rover столкнулись с кризисом, которого никто не ожидал. Если Jaguar еще до атаки замедлил темпы из-за перестройки бизнеса и отказа от выпуска новых моделей, то Land Rover продолжал активно продавать автомобили. Но примерно десять дней назад все изменилось: вирусная атака парализовала процессы, от проектирования до продаж.

Сейчас три ключевых завода компании в Великобритании — в Десолихалле, Хейлвуде и Вулверхэмптоне — остановлены. Под удар попали и зарубежные площадки: в Словакии и Индии конвейеры также замерли. По подсчетам аналитиков, ежедневно простаивает около тысячи машин, которые могли бы выйти на рынок.

Колоссальные убытки

Финансовые потери поражают масштабом. Британские СМИ подсчитали, что только за первые дни кризиса ущерб составил около 1,17 миллиарда евро. И это лишь предварительная оценка, ведь простой производства продолжается, а компания теряет не только деньги, но и доверие клиентов.

Для премиального бренда, где ценность имени и репутации играет огромную роль, подобные инциденты могут иметь долгосрочные последствия. Ведь речь идет не только о текущих продажах, но и о будущих контрактах, инвестициях и лояльности покупателей.

Источник проблемы

Расследование показало, что хакеры проникли в сеть через уязвимость в одном из корпоративных приложений. Этот недочет оказался критическим: злоумышленники получили доступ к закрытым базам данных, где содержалась информация о клиентах и партнерах.

По словам британских журналистов, еще в начале года спецслужбы США предупреждали о высоких рисках атак на автопром, однако неизвестно, были ли эти сигналы восприняты всерьез. Сейчас эксперты отмечают: случай Jaguar Land Rover станет примером для всей отрасли, показывающим, насколько уязвимы даже крупнейшие компании.

Последствия для клиентов и рынка

Под угрозой оказались миллионы персональных данных — от имен владельцев до деталей о покупке автомобилей. Это не только удар по частной жизни клиентов, но и огромные риски для бизнеса: утечка такой информации может привести к мошенничеству и судебным искам.

Остановка заводов в нескольких странах сразу сказалась и на дилерах: поставки машин приостановлены, сроки ожидания новых заказов сдвинулись на неопределенный срок. Европейские рынки, где доля Land Rover традиционно велика, уже ощущают дефицит поставок.

Сравнение: Jaguar и Land Rover