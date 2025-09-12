Иван Янковский меняет маски: из актёра в продюсеры, из героя в авторы

В последние годы в российской киноиндустрии всё чаще можно встретить примеры, когда актёры пробуют себя не только в привычных ролях, но и берут на себя функции продюсеров и авторов. Такой опыт позволяет глубже влиять на проект и формировать его концепцию не только с актёрской, но и с творческой стороны. Одним из тех, кто решился на подобный шаг, стал 34-летний Иван Янковский. Артист не ограничился исполнением главной роли в новом сериале "Хакеры", но также вошёл в команду продюсеров и стал соавтором сценария.

Новый этап в карьере Янковского

Актёр признался, что давно хотел попробовать себя в новой творческой плоскости. Продюсирование и работа над сценарием дают больше свободы для воплощения идей. По его словам, важно не просто сыграть героя, а понимать, как будет развиваться сюжет, как он связан с актуальными темами современности и что в итоге увидит зритель.

В центре сюжета будущего проекта — кибербезопасность, тема, которая сегодня касается каждого. От банальных паролей до глобальных атак на государственные системы — всё это стало частью нашей реальности. Сериал обещает показать, как виртуальный мир всё сильнее влияет на жизнь и судьбы людей.

"Мы работаем над сериалом про кибербезопасность. Тема очень интересная, современная и главное — своевременная", — отметил актёр Иван Янковский.

Сотрудничество с режиссёром

Над проектом трудится и режиссёр Пётр Федоров, чьё имя хорошо знакомо зрителям по ряду ярких фильмов. Он обозначил главную задачу команды: сделать сериал понятным широкой аудитории и при этом сохранить глубину истории.

"Мы не хотим создавать нишевый продукт. Мы хотим качественно осмыслить и передать то, что взорвало наши мозги, и мы убеждены, что это может взорвать экраны", — заявил режиссёр Пётр Федоров.

Выход проекта намечен на 2026 год.