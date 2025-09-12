Вроде всё автоматизировали, а защита — как в нулевых: шокирующая статистика киберзащиты

В 2025 году российские компании все чаще сталкиваются с необходимостью укреплять цифровую устойчивость. Несмотря на рост инвестиций и интерес к современным технологиям, уровень готовности к киберугрозам остается недостаточным: почти половина организаций признает, что ресурсов и системных подходов им не хватает. Масштабное исследование центра "Инфосистемы Джет" с участием более 120 компаний выявило ключевые пробелы и барьеры, мешающие развитию ИТ-среды в стране.

ИТ-стратегии и управленческие пробелы

Лишь 47% организаций имеют актуальную стратегию развития ИТ. Отсутствие четкого плана ведет к несогласованности действий, неэффективным инвестициям и замедляет внедрение инноваций. Еще одна проблема — нехватка архитектурного управления. Только 30% компаний могут похвастаться наличием архитектурного комитета или штатного архитектора. В итоге проекты теряют качество, а решения разных подразделений плохо стыкуются друг с другом.

Безопасность данных под угрозой

Правило "3-2-1" резервного копирования — базовый стандарт защиты информации, но 25% участников исследования его не применяют. Еще 26% не тестируют восстановление данных, что в случае киберинцидента может привести к полной утрате критически важной информации. При этом многие компании все еще не внедрили комплексные механизмы защиты, ограничиваясь локальными инициативами.

Современные подходы: внедрение с отставанием

Несмотря на активное распространение DevOps, микросервисной архитектуры и контейнеризации, около четверти компаний продолжают работать на монолитных системах. Это снижает гибкость и усложняет масштабирование бизнес-процессов. Одновременно 65% участников переходят на платформенные решения для мониторинга, позволяющие отслеживать состояние всей ИТ-инфраструктуры и оперативно реагировать на инциденты.

Кадровый голод и зависимость от подрядчиков

Проблема нехватки специалистов в отрасли стоит особенно остро. Почти половина опрошенных признала, что их команды не справляются с объемом задач, а более 70% компаний вынуждены подключать внешних исполнителей для поддержки ИТ-направлений. С одной стороны, это позволяет закрывать кадровые пробелы, с другой — повышает риски утечек данных и снижает контроль над ключевыми процессами.

Взаимодействие бизнеса и ИТ

Только 27% компаний регулярно собирают обратную связь от бизнеса. Отсутствие системного диалога снижает эффективность проектов и мешает ИТ-направлению выполнять роль стратегического партнера. В итоге ИТ-службы зачастую воспринимаются как вспомогательный инструмент, а не как ключевой драйвер развития бизнеса.