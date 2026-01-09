Один день — девять жертв: кибермошенники устроили атаку на жителей Кубани

За последние сутки в Краснодарском крае зафиксирована серия киберпреступлений, в результате которых жители региона лишились значительных сумм денег. Масштаб проблемы вновь заставил правоохранителей напомнить о базовых правилах цифровой безопасности и рисках общения с незнакомцами в сети. Об этом сообщает BFM Кубань со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Девять эпизодов за один день

По данным полиции, только за последние 24 часа в крае зарегистрировано девять случаев кибермошенничества. Во всех эпизодах злоумышленники использовали распространённые схемы психологического давления и обмана, действуя через интернет и мессенджеры.

Правоохранители отмечают, что подобные преступления отличаются высокой латентностью: многие пострадавшие обращаются за помощью не сразу, а иногда и вовсе не подают заявления, осознавая случившееся слишком поздно.

Знакомство, которое обернулось долгами

Один из наиболее показательных случаев произошёл в Краснодаре. Молодая жительница города познакомилась в сети с мужчиной, который предложил ей "совместный заработок". Под видом перспективных вложений он убедил девушку оформить несколько кредитов.

В итоге потерпевшая взяла займы на сумму около 2 миллионов рублей и перевела деньги новому знакомому. Сразу после получения средств мужчина перестал выходить на связь и исчез, оставив девушку с крупными долговыми обязательствами.

Предупреждение полиции

В МВД подчёркивают, что подобные схемы строятся на доверии и эмоциональной вовлечённости. Злоумышленники нередко представляются успешными инвесторами, бизнесменами или "партнёрами", обещая быстрый и лёгкий доход без реальных гарантий.

"Ни один добропорядочный знакомый в интернете не будет просить вложить деньги в сомнительный проект или оформлять кредиты", — напоминают в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

Как снизить риски

Правоохранители советуют с осторожностью относиться к любым предложениям заработка в сети, особенно если речь идёт о переводе средств, инвестициях без официальных договоров или оформлении кредитов. Эксперты подчёркивают, что мошенники активно адаптируют свои схемы под текущую повестку, делая их всё более правдоподобными.

В полиции призывают при первых подозрениях прекращать общение, сохранять переписку и незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.