Преступник
Преступник
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:04

Объявление о работе — ловушка: как кибермошенник крал данные через Госуслуги

Житель Югры получил срок за кражу данных на "Госуслугах"

В Нижневартовске суд вынес приговор 20-летнему жителю, признанному виновным в краже персональных данных граждан с портала "Госуслуги" и оформлении на них микрокредитов. Молодого человека приговорили к трём годам и десяти месяцам колонии общего режима, сообщает портал ugra-news.ru.

Следствие установило, что осуждённый вместе с подельниками в течение года размещал ложные объявления о подработке в интернете. Тем, кто откликался, отправляли ссылку на вредоносное приложение, открывавшее доступ к аккаунтам пользователей на портале "Госуслуги".

Используя похищенные данные, злоумышленники оформляли микрозаймы на имена потерпевших, а полученные средства тратили по своему усмотрению. Общий ущерб следствие пока не раскрыло.

Как сообщили в прокуратуре Югры, в преступную группу входили несколько участников, включая несовершеннолетних. В отношении их уголовные дела продолжают рассматривать в суде.

