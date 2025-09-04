Звонки от "банков" уходят в прошлое, а риски только растут: появилась новая угроза для россиян
Телефонное мошенничество постепенно сдаёт позиции. На смену ему приходит киберпреступность, заявила эксперт по противодействию мошенникам Екатерина Дуб в интервью изданию "Ридус".
Почему схема меняется
По словам специалиста, преступники "меняют специализацию" и уходят в онлайн. Там они создают фейковые страницы и фишинговые сайты, обманывая пользователей через интернет.
"У нас в ближайшие годы просто будет бум кибермошенничества, когда в сети будут люто разводить", — предупредила Дуб.
Что мешает телефонным аферистам
Телефонные схемы стали менее эффективны после введения ограничений в мобильной связи и мессенджерах в России.
Эксперт пояснила:
"Сейчас ограничены звонки по WhatsApp, по Telegram, во время разговоров по мобильной связи коды из СМС от портала "Госуслуги" и от банковских приложений не приходят. Поэтому телефонные мошенники не могут так плодотворно разводить людей".
Эти меры, по её словам, вынуждают злоумышленников активнее искать жертв в интернете.
Итог
-
Телефонное мошенничество теряет эффективность.
-
Ограничения связи снижают возможности аферистов.
-
Основная угроза смещается в онлайн: фейки, фишинг, кибератаки.
