Звонки от "банков" уходят в прошлое, а риски только растут: появилась новая угроза для россиян

Телефонное мошенничество постепенно сдаёт позиции. На смену ему приходит киберпреступность, заявила эксперт по противодействию мошенникам Екатерина Дуб в интервью изданию "Ридус".

Почему схема меняется

По словам специалиста, преступники "меняют специализацию" и уходят в онлайн. Там они создают фейковые страницы и фишинговые сайты, обманывая пользователей через интернет.

"У нас в ближайшие годы просто будет бум кибермошенничества, когда в сети будут люто разводить", — предупредила Дуб.

Что мешает телефонным аферистам

Телефонные схемы стали менее эффективны после введения ограничений в мобильной связи и мессенджерах в России.

Эксперт пояснила:

"Сейчас ограничены звонки по WhatsApp, по Telegram, во время разговоров по мобильной связи коды из СМС от портала "Госуслуги" и от банковских приложений не приходят. Поэтому телефонные мошенники не могут так плодотворно разводить людей".

Эти меры, по её словам, вынуждают злоумышленников активнее искать жертв в интернете.

Итог