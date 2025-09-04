Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мошенник
Мошенник
© unsplash.com by Azamat E is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:11

Звонки от "банков" уходят в прошлое, а риски только растут: появилась новая угроза для россиян

Эксперт предупредила о росте кибермошенничества и уходе преступников в онлайн

Телефонное мошенничество постепенно сдаёт позиции. На смену ему приходит киберпреступность, заявила эксперт по противодействию мошенникам Екатерина Дуб в интервью изданию "Ридус".

Почему схема меняется

По словам специалиста, преступники "меняют специализацию" и уходят в онлайн. Там они создают фейковые страницы и фишинговые сайты, обманывая пользователей через интернет.

"У нас в ближайшие годы просто будет бум кибермошенничества, когда в сети будут люто разводить", — предупредила Дуб.

Что мешает телефонным аферистам

Телефонные схемы стали менее эффективны после введения ограничений в мобильной связи и мессенджерах в России.

Эксперт пояснила:

"Сейчас ограничены звонки по WhatsApp, по Telegram, во время разговоров по мобильной связи коды из СМС от портала "Госуслуги" и от банковских приложений не приходят. Поэтому телефонные мошенники не могут так плодотворно разводить людей".

Эти меры, по её словам, вынуждают злоумышленников активнее искать жертв в интернете.

Итог

  • Телефонное мошенничество теряет эффективность.

  • Ограничения связи снижают возможности аферистов.

  • Основная угроза смещается в онлайн: фейки, фишинг, кибератаки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ФСБ: пензенец пытался через поддельные документы завладеть 670 вагонами в ЛНР и ДНР сегодня в 0:16

Подпись на бумаге — и сотни вагонов в кармане? ФСБ остановила схему

41-летнего жителя Пензенской области обвинили в афере с железнодорожными вагонами. Мужчина подделал документы, но его схему вскрыла ФСБ.

Читать полностью » Новые правила больничных в России: пятый листок нетрудоспособности дадут только на 3 дня вчера в 23:06

Пятый лишний: как новый закон превратил больничный в экзамен на выносливость

С 1 сентября изменился порядок выдачи больничных. Пятый за полгода лист нетрудоспособности теперь ограничен, но есть исключения и возможность продления.

Читать полностью » Администрация Пензы: в День знаний составлено шесть протоколов за продажу спиртного вчера в 0:16

В Пензе снова ловили нарушителей: алкоголь продавали даже 1 сентября

В Пензе 1 сентября проверили запрет на продажу алкоголя. В шести точках выявили нарушения, на предпринимателей составили протоколы.

Читать полностью » В Госдуму внесён законопроект о бесплатном Wi-Fi во всех вузах и колледжах России 02.09.2025 в 23:11

Интернет для всех: когда студенты и преподаватели получат свободный доступ к сети

В Госдуму внесён законопроект о бесплатном Wi-Fi в вузах и колледжах. Инициатива должна сократить цифровое неравенство среди студентов.

Читать полностью » Жительница Сердобска получила три года условно за нападение на собутыльника кувалдой 02.09.2025 в 22:11

Опасное застолье по-пензенски: предложение интимной связи обернулось атакой кувалдой

В Сердобске 23-летняя девушка избила мужчину кувалдой после ссоры. Суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно.

Читать полностью » Россельхознадзор выявил нарушения контроля мёда у 40 производителей в Пензенской области 02.09.2025 в 21:11

Без экспертизы и контроля: что скрывают банки с мёдом на рынке

В Пензенской области Россельхознадзор выявил нарушения у 40 производителей мёда. У некоторых экспертиза продукции отсутствовала вовсе.

Читать полностью » В Пензенской области алиментщик будет убирать улицы и выплачивать долг ребёнку — УФССП 02.09.2025 в 20:11

Алименты не платил, но метлу получил: как пензенский суд наказал нерадивого отца

Жителя Пензенского района признали виновным в уклонении от уплаты алиментов. Его долг превысил 500 тыс. рублей, теперь он отрабатывает наказание.

Читать полностью » До 2036 года в Поволжье построят 40 университетских кампусов — ВТБ 02.09.2025 в 19:11

Кампусы как золотая жила: как каждый рубль инвестиций возвращается в Поволжье

До 2036 года в России построят 40 кампусов мирового уровня. Проекты привлекут триллионные инвестиции и изменят социально-экономический облик регионов.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина заявила, что больше не планирует выходить замуж
Наука и технологии

Археологи обнаружили в Узбекистане 9200-летние серпы для сбора дикого ячменя
Еда

Домашние сухарики с чесночным маслом: готовка занимает не более 15 минут
Красота и здоровье

Учёные: регулярное употребление свежих фруктов снижает риск набора лишнего веса
Садоводство

Виноградари Вологодской области назвали правила подготовки лозы к зиме
Дом

Как сочетать узоры и текстуры в интерьере: советы дизайнеров по выбору домашнего текстиля
Красота и здоровье

Доктор Джозеф Хури: операции остаются самым надёжным способом убрать лишнюю кожу после похудения
Туризм

Хемниц получил статус культурной столицы Европы в 2025 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet