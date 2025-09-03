Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Google
Google
© commons.wikimedia.org by Rufus46 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:44

Google переходит в наступление — эпоха защиты закончилась

США выделили $1 млрд на наступательные кибероперации, Google поддержал курс

Google готовится к решительному шагу в борьбе с киберугрозами. Компания намерена изменить привычный подход и перейти от обороны к активным действиям.

Новый формат борьбы с хакерами

Вице-президент Google Threat Intelligence Group Сандра Джойс подтвердила, что в ближайшие месяцы появится специальное подразделение, ориентированное на проактивное выявление и нейтрализацию атак.

"В Google Threat Intelligence Group мы занимаемся проактивным выявлением возможностей, позволяющих нам фактически остановить ту или иную кампанию или операцию, используя данные разведки", — заявил вице-президент Сандра Джойс.

Он подчеркнул, что необходимо переходить от реактивной позиции к проактивной, если есть желание изменить ситуацию прямо сейчас.

Её заявление прозвучало во время мероприятия Центра политики и права кибербезопасности. Эта организация ещё весной представила доклад, который поднимал вопрос: стоит ли правительству США разрешать частным компаниям участвовать в наступательных кибероперациях.

Государственный курс и новые законы

Позиция правительства США становится всё более очевидной. В июле был принят "Закон об одном большом красивом законопроекте", выделивший миллиард долларов на наступательные кибероперации. Этот шаг контрастирует с прежней политикой администрации Трампа, которая ограничивала оборонительные инициативы.

А уже 15 августа появился ещё один проект — "Закон о разрешении на каперские и репрессивные действия в отношении мошеннических ферм 2025 года". Если он будет утверждён, президент США получит право выдавать "капёрские свидетельства" против организаций, причастных к киберпреступлениям. Этот инструмент уходит корнями в эпоху парусного флота, когда каперы действовали по поручению государства.

Почему этого требуют обстоятельства

Несмотря на огромные ресурсы, существующий оборонительный подход показывает слабую эффективность. Американские компании и инфраструктурные объекты регулярно становятся жертвами:

  • программ-вымогателей,
  • краж интеллектуальной собственности,
  • атак на финансирование оборонных разработок.

Другие страны также не остаются в стороне, нацеливаясь на критическую инфраструктуру США.

Что это значит для будущего

Судя по заявлениям политиков и корпораций, ситуация стремительно меняется. Вашингтон демонстрирует готовность к активной защите, и такие компании, как Google, намерены поддержать этот курс.

Насколько эффективным окажется новый подход, покажет время. Но ясно одно: эпоха исключительно оборонительных действий подходит к концу, а баланс сил в киберпространстве может измениться радикально.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили 3800-летнюю глиняную статуэтку лягушек в Перу вчера в 23:10

Секрет Караля: лягушки раскрывают быстрый путь к устойчивости в кризисах

В Перу обнаружена уникальная 3800-летняя глиняная статуэтка лягушек из древней цивилизации Караль, раскрывающая символику воды и адаптацию к климатическим вызовам.

Читать полностью » Учёные из Парижского института мозга описали уникальный случай гипертимезии у 17-летней француженки вчера в 23:09

Француженка живёт сразу в двух временах: редкий феномен памяти ошеломил учёных

Французская девушка с гипертимезией помнит жизнь до мелочей и может управлять эмоциями с помощью «комнат памяти». Учёные назвали её случай уникальным.

Читать полностью » Археологи из Университета Йорка нашли кремационное захоронение бронзового века в Йоркшире вчера в 23:09

Загадка древних торгов: каменный топор из Шотландии в могиле Британии

В Северном Йоркшире нашли уникальное кремационное захоронение бронзового века с редким каменным топором. Раскопки раскрывают тайны древних торговых путей и богатства эпохи.

Читать полностью » Исследователи SUBNORDICA изучают затопленные цивилизации Балтийского и Северного морей вчера в 22:54

Затопленные тайны: быстрый доступ к историям, которые изменят ваше видение морей

Тайны древних цивилизаций под водой: учёные из Европы запускают проект SUBNORDICA для изучения затонувших земель Балтийского и Северного морей. Что они откроют?

Читать полностью » Археологи нашли 4000-летние текстильные фитили в масляных лампах бронзового века вчера в 22:06

Масляные лампы бронзового века: что скрывали древние погребальные шахты

Археологи Израиля нашли 4000-летние текстильные фитили в масляных лампах бронзового века, раскрывая тайны древних ритуалов и ранней переработки тканей.

Читать полностью » Археологи нашли древнюю вазу в пещере на Ла-Пальме вчера в 21:49

Что скрывает древняя керамика из глубин Барранко-де-Лос-Гомерос

В пещере на Ла-Пальме нашли нетронутую вазу Бенахоарит XIII-XV вв. Она раскрывает секреты ритуалов и быта коренных жителей, удивляя археологов редкостью.

Читать полностью » Женщины после инфаркта получают повышенный риск осложнений из-за бета-блокаторов вчера в 21:02

Бета-блокаторы: от героя инфаркта к врагу — почему женщины платят высокую цену за иллюзию защиты

Новое исследование REBOOT показало, что бета-блокаторы после инфаркта могут быть опасны для женщин с нормальной функцией сердца, увеличивая риск осложнений и смертности.

Читать полностью » Археологи обнаружили золотые украшения в гробницах Пэкче в Чоныпе вчера в 20:57

Как древние украшения Пэкче влияют на современную культуру Кореи

В Чоныпе обнаружена уникальная коллекция артефактов Пэкче — золотые украшения, керамика и железные изделия раскрывают тайны древнего королевства и его культурного центра.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

People: Сидни Суини после расставания с Джонатаном Давино начала видеться со Скутером Брауном
Спорт и фитнес

Фабиан Траугутт назвал пользу коротких силовых упражнений для рук и спины
Туризм

В Крыму участились случаи мошенничества при бронировании жилья
Садоводство

Смородину и крыжовник в Сахалинской области рекомендуют сажать с середины сентября до начала октября
Еда

Приготовьте классические кексы в формочках по рецепту кулинарных экспертов
Питомцы

Генетики выявили мутации GLB1 и HEXB, вызывающие смертельный ганглиозидоз у кошек
Авто и мото

Автопроизводители: частые остановки с системой "старт-стоп" не вредят мотору
Еда

Сливочный куриный пирог в горшочке: ингредиенты и технология выпечки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet