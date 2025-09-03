Google переходит в наступление — эпоха защиты закончилась

Google готовится к решительному шагу в борьбе с киберугрозами. Компания намерена изменить привычный подход и перейти от обороны к активным действиям.

Новый формат борьбы с хакерами

Вице-президент Google Threat Intelligence Group Сандра Джойс подтвердила, что в ближайшие месяцы появится специальное подразделение, ориентированное на проактивное выявление и нейтрализацию атак.

"В Google Threat Intelligence Group мы занимаемся проактивным выявлением возможностей, позволяющих нам фактически остановить ту или иную кампанию или операцию, используя данные разведки", — заявил вице-президент Сандра Джойс.

Он подчеркнул, что необходимо переходить от реактивной позиции к проактивной, если есть желание изменить ситуацию прямо сейчас.

Её заявление прозвучало во время мероприятия Центра политики и права кибербезопасности. Эта организация ещё весной представила доклад, который поднимал вопрос: стоит ли правительству США разрешать частным компаниям участвовать в наступательных кибероперациях.

Государственный курс и новые законы

Позиция правительства США становится всё более очевидной. В июле был принят "Закон об одном большом красивом законопроекте", выделивший миллиард долларов на наступательные кибероперации. Этот шаг контрастирует с прежней политикой администрации Трампа, которая ограничивала оборонительные инициативы.

А уже 15 августа появился ещё один проект — "Закон о разрешении на каперские и репрессивные действия в отношении мошеннических ферм 2025 года". Если он будет утверждён, президент США получит право выдавать "капёрские свидетельства" против организаций, причастных к киберпреступлениям. Этот инструмент уходит корнями в эпоху парусного флота, когда каперы действовали по поручению государства.

Почему этого требуют обстоятельства

Несмотря на огромные ресурсы, существующий оборонительный подход показывает слабую эффективность. Американские компании и инфраструктурные объекты регулярно становятся жертвами:

программ-вымогателей,

краж интеллектуальной собственности,

атак на финансирование оборонных разработок.

Другие страны также не остаются в стороне, нацеливаясь на критическую инфраструктуру США.

Что это значит для будущего

Судя по заявлениям политиков и корпораций, ситуация стремительно меняется. Вашингтон демонстрирует готовность к активной защите, и такие компании, как Google, намерены поддержать этот курс.

Насколько эффективным окажется новый подход, покажет время. Но ясно одно: эпоха исключительно оборонительных действий подходит к концу, а баланс сил в киберпространстве может измениться радикально.