Сверхдержавы воюют не за нефть, а за секунды: как американцы попытались взломать китайское время

Китайские власти обнародовали заявление, которое вызвало широкий международный резонанс. По данным Министерства государственной безопасности КНР, специалисты зафиксировали кибератаку на Национальный центр службы времени (NTSC), предположительно совершённую Агентством национальной безопасности США (АНБ).

По официальной информации, взлом был направлен на получение доступа к конфиденциальным данным и выведение из строя важнейших систем.

"Недавно органы государственной безопасности получили неопровержимые доказательства того, что Агентство национальной безопасности США проникло в Национальный центр службы времени Китая (NTSC)", — заявили представители китайского министерства.

Что известно о нападении

По версии китайской стороны, целью атаки было не просто шпионаж, а возможное дестабилизирование работы целого ряда инфраструктурных систем. Если бы хакерам удалось достичь поставленных задач, это могло бы повлиять на функционирование связи, банковской системы, энергосетей, транспортных узлов и даже на операции, связанные с запуском космических кораблей.

Министерство государственной безопасности утверждает, что атака была отражена, а инфраструктура NTSC не пострадала.

Что делает Национальный центр службы времени

Национальный центр службы времени играет ключевую роль в поддержании единого пекинского времени и синхронизации систем в стране. Его данные применяются не только в телекоммуникациях и транспортной логистике, но и в сфере науки, обороны и космических программ. Кроме того, NTSC участвует в формировании международного временного стандарта, что делает его объектом стратегического значения.

Международный контекст

Это не первый случай, когда Пекин обвиняет Вашингтон в кибершпионаже. Китай неоднократно заявлял о "масштабных попытках" американских спецслужб проникнуть в национальные научные и технологические структуры. США, со своей стороны, регулярно выдвигают встречные обвинения, называя Китай одним из главных источников кибератак на западные компании и госорганы.

В июле агентство Bloomberg сообщило о нападении на Национальное управление ядерной безопасности США. Тогда американская сторона заявила, что за атакой стоят якобы связанные с Китаем хакерские группы Linen Typhoon и Violet Typhoon. В Microsoft также указывали на "активность с китайскими признаками происхождения".

Сравнение: кибератаки и ответные обвинения

Сторона Обвинения Предполагаемая цель Результат Китай → США Взлом NTSC Нарушение критической инфраструктуры Атака отражена США → Китай Атака на ядерное управление Кража данных Повреждений не подтверждено

Возможные последствия

Эксперты отмечают, что подобные заявления усугубляют напряженность между двумя странами, особенно в условиях технологического соперничества. Пекин видит в кибератаках попытку США ослабить его цифровой суверенитет и доступ к стратегическим данным. Вашингтон, в свою очередь, усиливает контроль за китайскими ИТ-компаниями и ограничивает экспорт микрочипов.

А что если…

Что будет, если подобные атаки станут регулярными? Нарушения в системах синхронизации времени могут вызвать хаос — от сбоя в работе навигации до потери управления спутниками. Поэтому в Китае уже обсуждают создание независимой сети киберзащиты для стратегических центров, включая NTSC.

FAQ

— Почему именно Центр службы времени стал целью атаки?

Он управляет системами синхронизации, от которых зависят банки, транспорт и космос. Любой сбой может привести к масштабным последствиям.

— Могли ли данные быть украдены?

Китайские источники утверждают, что кибератака была обнаружена на раннем этапе, и утечки не произошло.

— Проводит ли Китай ответные меры?

Пекин усиливает защиту госсистем и развивает собственные технологии шифрования и обнаружения угроз.

Мифы и правда

• Миф: кибератаки не способны повлиять на физическую инфраструктуру.

Правда: сбой синхронизации времени может парализовать энергетику и транспорт.

• Миф: кибервойны — лишь элемент пропаганды.

Правда: десятки стран уже создали отдельные кибервойска и вкладывают миллиарды в защиту.

• Миф: такие атаки не оставляют следов.

Правда: современные системы мониторинга фиксируют характерные цифровые отпечатки, по которым можно установить источник.

3 интересных факта

Китайский NTSC основан в 1950-е годы и изначально занимался астрономическими наблюдениями. Его серверы обслуживают не только Пекин, но и международные центры измерения времени. После 2020 года Китай стал активно развивать собственную сеть квантовой связи для защиты государственных данных.

Исторический контекст

Киберпротивостояние между США и Китаем началось ещё в начале 2000-х, когда американские ведомства обвинили Пекин в попытках взлома систем NASA и Пентагона. Позже Китай предъявил встречные претензии, утверждая, что АНБ использует свои ресурсы для слежки за правительственными учреждениями в Азии.