Мария Захарова: обвинения Украины на сессии МАГАТЭ достигли нового уровня абсурда

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала начало сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Она отметила, что заседание прошло в обычном режиме, если не считать выступление Киева.

"Количество голословных обвинений в адрес РФ зашкалило даже для ожидаемо одиозного выступления", — написала Захарова.

По её словам, тезис киевского режима о том, что действия Москвы якобы ставят под угрозу безопасность мира, вызвал у многих участников мероприятия недоумение и даже усмешки, вне зависимости от политических взглядов. Дипломат с иронией посоветовала политикам Украины "обновить методички". Ранее Захарова также заявляла, что отказ ряда стран поддерживать антироссийские заявления можно считать дипломатической победой России.

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