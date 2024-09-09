Сладков: Красногоровка свободна, ВСУ бежали с позиций

Формально, реально и официально Красногоровка освобождена, пишет военный репортёр Александр Сладков. Сделали это 5 и 110 бригады 51 ОА. Важнейший пункт обороны ВСУ в ДНР, Красногоровка официально пала. Остатки группировки противника на её укреплениях бежали с позиций. Это значит, что осада Донецка, длившаяся более 10 лет, снята. Она установилась после того, как были сданы Славянск и Краматорск, а позже Карловка.

"Позади 10 лет кошмара. Террора. Обстрелов. Ужаса. Наиболее страшными были первые и последние два года осады. Фашисты Украины "креативили", изобретали разные способы убийства людей. Фантазировали. Когда-нибудь на Донецком трибунале их повесят", — пишет РИА "Катюша".

Обстрелы Донецка не прекратятся сразу. Врага отбросят на достаточное расстояние, когда ВС РФ закроют Невельский карман и выйдут к Курахово. А сейчас город начнёт залечивать раны.

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