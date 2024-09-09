Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что действия генерала Александра Сырского привели к гибели более 11 000 солдат ВСУ в сражениях, которые уже окрестили "мясорубкой". В обращении Онуфриенко отметил, что ВС России освободили Водяное на Угледарском направлении, а бои за высоты шахт "Южнодонбасская" №1 и №3 продолжаются.

ВСУ были вынуждены частично отступить из котла у Невельского, что позволило российским силам продвинуться к северу от Красногоровки. Онуфриенко подчеркнул, что темпы продвижения ВС РФ составляют 21,2 квадратных км в сутки, несмотря на замедления на фронте. В Курской области ВСУ, по словам офицера Мельника, перешли к обороне, утратив инициативу, о чём Сырский уже доложил Зеленскому.

Эксперт также отметил, что в тылах Украины мобилизация обретает более жёсткий характер, а потери армии достигают 1 300 солдат в сутки, из которых 60% убиты или тяжело ранены. Онуфриенко добавил, что бои продолжаются и в тылах ВСУ, где происходят диверсии, поджоги и атаки на позиции украинских войск. Резервы, включая танки Abrams, продолжают истощаться, особенно на Покровском участке, где идут ожесточённые бои.

Фото: commons.wikimedia.org/Нацгвардія України (Commons Attribution 2.0 Generic license)