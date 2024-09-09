Эксперт Леонков: Курская АЭС под угрозой ракетной атаки ВСУ

Военный эксперт Алексей Леонков заявил NEWS.ru, что наиболее серьёзной угрозой для Курской АЭС является массированный ракетный удар ВСУ. По его словам, противостоять такой атаке может лишь качественная ПВО.

"Попытка ВСУ массированно ударить крылатыми ракетами может обернуться разрушительными последствиями. Увы, это наиболее реалистичная угроза. Итог зависит от эффективности системы ПВО ВС РФ", — отметил Леонков.

Он добавил, что удары дронов по АЭС менее опасны, поскольку они способны повредить лишь незначительные объекты вроде подстанций, которые ремонтные службы могут оперативно восстановить. В качестве примера Леонков привёл ситуацию на ЗАЭС, где инфраструктура регулярно восстанавливалась.

Эксперт также подчеркнул, что риск захвата станции и её последующего минирования минимален. Наступление ВСУ остановлено, и попытки противника прорваться к Курчатову или заслать ДРГ оказались безуспешными.

Ранее генерал Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ планировали к 3 сентября продвинуться к Курской АЭС с целью её обстрела, но их планы сорвались из-за активных действий российских войск, которые нанесли значительные потери противнику.

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