Драматическая схватка: российские солдаты сбили украинский дрон автоматом

Опубликованы захватывающие видеокадры, на которых двое бойцов ВС РФ ведут манёвренный бой с украинским FPV-дроном. Беспилотник не спешил атаковать, кружил, выжидая наилучший момент для удара. Солдаты тоже не стояли на месте, стараясь держаться на безопасном расстоянии и внимательно следить за смертоносным беспилотным аппаратом.
Когда коптер всё же ринулся в атаку, один из российских бойцов оказался готов. Он бросил в БПЛА свой автомат и тут же упал, прикрываясь бронежилетом от осколков. Взрыв прогремел всего на расстоянии метра от него.
"Фартовый", — так комментируют его удачу зрители видео.
Оба бойца выжили в этом напряжённом бою, уточнил Telegram-канал "Военкоры Русской весны".
Фото: commons.wikimedia.org/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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