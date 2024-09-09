Драматическая схватка: российские солдаты сбили украинский дрон автоматом

Опубликованы захватывающие видеокадры, на которых двое бойцов ВС РФ ведут манёвренный бой с украинским FPV-дроном. Беспилотник не спешил атаковать, кружил, выжидая наилучший момент для удара. Солдаты тоже не стояли на месте, стараясь держаться на безопасном расстоянии и внимательно следить за смертоносным беспилотным аппаратом.

Когда коптер всё же ринулся в атаку, один из российских бойцов оказался готов. Он бросил в БПЛА свой автомат и тут же упал, прикрываясь бронежилетом от осколков. Взрыв прогремел всего на расстоянии метра от него.

"Фартовый", — так комментируют его удачу зрители видео.

Оба бойца выжили в этом напряжённом бою, уточнил Telegram-канал "Военкоры Русской весны".

Фото: commons.wikimedia.org/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)