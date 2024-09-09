Бойцы 144 мотострелковой дивизии ВС РФ обнаружили смартфон с предсмертными видеокадрами солдата ВСУ на опорном пункте противника, пишет Telegram-канал "АТО Донецк".
В последнем обращении к близким разведчик 2 механизированного батальона 66 ОМБр Михаил Ефимов рассказал о тяжёлой обстановке для ВСУ на линии соприкосновения. Он отметил, что новобранцы, прибывшие в качестве подкрепления, гибнут в первые дни боёв. Со слезами на глазах Ефимов признался, что ему страшно. Если появится возможность, он не вернётся в ряды ВСУ, даже если близкие его за это возненавидят.
Ранее также стало известно, что боец ВСУ безуспешно пытался спрятаться от российского дрона под ванной. В числе трофеев, захваченных 144 гвардейской дивизией при штурме опорника, оказался и смартфон Михаила Ефимова, на котором было записано его прощальное видео с рассказом о происходящем на переднем крае. Трагедия земель Украины продолжается, и будет длиться до тех пор, пока армия России не добьётся окончательной капитуляции Киева.
Фото: commons.wikimedia.org/Нацгвардія України (Commons Attribution 2.0 Generic license)
В США задержали мужчину за работу с Росатом
В понедельник власти США задержали жителя Массачусетса Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода антироссийских санкций, связанного с продажей лазерного оборудования, предположительно в интересах российской государственной корпорации "Росатом". Эта информация была опубликована на американском портале судебных делопроизводств.
США будет следить за учениями Китая
США планируют следить за совместными военными учениями России и Китая, однако не считают, что это представляет собой серьезную угрозу. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
Слепаков* высказался о смерти Александра Маслякова: хотелось вернуться на эту планету
Комик Семён Слепаков* отреагировал на скорбную весть о смерти главы КВН Александра Маслякова.
Лариса Долина смирилась с потерей квартиры: "Бог дал, Бог взял"
Певица Лариса Долина утешилась после того, как мошенники отобрали у неё квартиру. Звезда объяснила, что у неё осталось нечто более ценное.