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Бойцы ВС РФ нашли смартфон с предсмертной записью разведчика ВСУ Ефимова
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Последнее послание: бойцы РФ нашли смартфон с предсмертным видео солдата ВСУ

Бойцы ВС РФ нашли смартфон с предсмертной записью разведчика ВСУ Ефимова

Бойцы 144 мотострелковой дивизии ВС РФ обнаружили смартфон с предсмертными видеокадрами солдата ВСУ на опорном пункте противника, пишет Telegram-канал "АТО Донецк".

В последнем обращении к близким разведчик 2 механизированного батальона 66 ОМБр Михаил Ефимов рассказал о тяжёлой обстановке для ВСУ на линии соприкосновения. Он отметил, что новобранцы, прибывшие в качестве подкрепления, гибнут в первые дни боёв. Со слезами на глазах Ефимов признался, что ему страшно. Если появится возможность, он не вернётся в ряды ВСУ, даже если близкие его за это возненавидят.

Ранее также стало известно, что боец ВСУ безуспешно пытался спрятаться от российского дрона под ванной. В числе трофеев, захваченных 144 гвардейской дивизией при штурме опорника, оказался и смартфон Михаила Ефимова, на котором было записано его прощальное видео с рассказом о происходящем на переднем крае. Трагедия земель Украины продолжается, и будет длиться до тех пор, пока армия России не добьётся окончательной капитуляции Киева.

Фото: commons.wikimedia.org/Нацгвардія України (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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