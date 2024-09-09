Боец ВС РФ: ВСУ и наёмники ежедневно сдаются в плен у Коренёва

Боевики ВСУ и иностранные наёмники практически ежедневно попадают в плен в районе Коренёва в Курской области. Об этом военкору RT Саргону Хадая рассказал один из российских солдат. Он отметил, что многие сдаются добровольно.

Среди наёмников на стороне ВСУ замечены граждане Америки и Франции. Ранее МО России опубликовало кадры, на которых FPV-дрон уничтожает бронемашину ВСУ "Казак" в приграничной зоне Курской области.

"Коренёвский район: Беспилотные аппараты ВС РФ поразили позиции ВСУ в селе Краснооктябрьское. Отбиты атаки на подступах к Коренёво и Кремяному. Зафиксировано применение авиации для уничтожения расчетов дронов-камикадзе ВСУ", — пишут "Крылатые".

В частности, в лесополосе в нескольких километрах к юго-востоку от Шептуховки были сброшены две авиабомбы ФАБ-500, в результате чего уничтожены операторы беспилотников ВСУ. В украинских медиа даже отмечают, что у россиян "столько бомб, что они их сбрасывают даже для подавления артиллерии".

Фото: commons.wikimedia.org/Нацгвардія України (Commons Attribution 2.0 Generic license)