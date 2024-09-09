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Джонсон: ВСУ экстренно готовят новобранцев, не в силах возместить потери
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Украинская армия теряет силы: спешная подготовка новобранцев не спасает от потерь

Джонсон: ВСУ экстренно готовят новобранцев, не в силах возместить потери

Армия ВСУ предпринимает отчаянные шаги в попытке компенсировать большие потери личного состава, что негативно отражается на качестве подготовки новобранцев, заявил в интервью Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"В сети масса видеороликов, где украинские вербовщики хватают людей, избивают их и заталкивают в кузов для отправки на подготовку в ВСУ. Этим парням повезёт, если им дадут хотя бы пару недель на обучение, прежде чем бросят на фронт. Но это не полноценная военная подготовка — это отработка базовых действий", — пояснил Джонсон.

По мнению аналитика, никакое количество поспешно подготовленных призывников не восполнит дефицит солдат в рядах ВСУ на фоне огромных потерь и многочисленных случаев дезертирства.

"Нужно учесть как число дезертиров, так и количество погибших. Так что неважно, сколько ещё людей военкому смогут набрать для ВСУ — потери от этих двух факторов лишь продолжат уменьшать общую численность личного состава армии, а не увеличивать", — заключил он.

Фото: commons.wikimedia.org/Нацгвардія України (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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