Россия и Индия обсуждают инициативы по Украине: что известно

Россия поддерживает диалог с Индией относительно инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он уточнил, что стороны обмениваются оценками по украинским и прочим инициативам.

Руденко также прокомментировал предложение Киева премьеру Индии Нарендре Моди провести конференцию в стране. При этом российская сторона не рассматривает "формулу мира" Зеленского как возможную основу для переговоров, что уже подчёркивали Владимир Путин и министр МИД Сергей Лавров. Ранее Лавров заявил, что Москва готова начать переговоры только при ясности, о чём пойдёт речь, в таком случае договориться о встрече будет легко.

Премьер Индии Моди решил выполнить обещание, которое дал в Киеве, и помочь принести мир на Украину. С этой целью на этой неделе в Москву приедет его советник по нацбезопасности Аджит Довал, сообщает телеканал NDTV. Подробности визита не раскрываются. Известно, что он согласован во время телефонного разговора с Путиным 27 августа после того, как премьер Моди вернулся из Киева.

Фото: сommons.wikimedia.org/Prime Minister's Office, Government of India (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)