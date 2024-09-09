Россия и Индия обсуждают инициативы по Украине: что известно

Россия поддерживает диалог с Индией относительно инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он уточнил, что стороны обмениваются оценками по украинским и прочим инициативам.
Руденко также прокомментировал предложение Киева премьеру Индии Нарендре Моди провести конференцию в стране. При этом российская сторона не рассматривает "формулу мира" Зеленского как возможную основу для переговоров, что уже подчёркивали Владимир Путин и министр МИД Сергей Лавров. Ранее Лавров заявил, что Москва готова начать переговоры только при ясности, о чём пойдёт речь, в таком случае договориться о встрече будет легко.
Премьер Индии Моди решил выполнить обещание, которое дал в Киеве, и помочь принести мир на Украину. С этой целью на этой неделе в Москву приедет его советник по нацбезопасности Аджит Довал, сообщает телеканал NDTV. Подробности визита не раскрываются. Известно, что он согласован во время телефонного разговора с Путиным 27 августа после того, как премьер Моди вернулся из Киева.
Фото: сommons.wikimedia.org/Prime Minister's Office, Government of India (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
В США пройдёт слушание Google об отмене разблокировки YouTube-каналов РФ
Суд Калифорнии назначил на 6 декабря 2024-го слушания по ходатайству Google о вмешательстве с целью отмены решений судов России, которые обязали разблокировать YouTube-каналы АНО "ТВ-Новости", "Царьград", а также Фонда православного телевидения. Согласно расписанию, заседание состоится в 10:00 по местному времени или в 20:00 по Москве.
Генассамблея ООН призвала уважать решения участников, включая Москву
Председатель 78 сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил, что ГА не имеет задачи принудить стороны конфликта на Украине к миру, и призвал уважать независимость решений всех стран в её составе, включая Россию.
Слепаков* высказался о смерти Александра Маслякова: хотелось вернуться на эту планету
Комик Семён Слепаков* отреагировал на скорбную весть о смерти главы КВН Александра Маслякова.
Лариса Долина смирилась с потерей квартиры: "Бог дал, Бог взял"
Певица Лариса Долина утешилась после того, как мошенники отобрали у неё квартиру. Звезда объяснила, что у неё осталось нечто более ценное.