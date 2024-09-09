Российские военные захватили бронеавтомобиль MaxxPro: подробности операции

Российские военные в ходе СВО захватили бронеавтомобиль США MaxxPro. Подробности сообщил боец Шахтёр. Он рассказал, что технику обнаружили во время разведки с помощью БПЛА. Возле бронеавтомобиля находились солдаты ВСУ.
Информация о местоположении MaxxPro была передана артиллерии, которая ударила по позиции, не задев саму машину. После атаки украинские боевики покинули место дислокации, и российские солдаты смогли захватить технику.
"Они работали и машину не задели, снаряды падали рядом. Противник разбежался в стороны и к машине уже не вернулся. Мы её и решили затрофеить на будущее", — вспомнил Шахтер.
Ранее сообщалось, что российские военные также вывезли трофейную БМП шведского производства CV90 из-под Богдановки в направлении Часов Яра.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Devin Andrews (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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