Грызлов: ВСУ атакой на Курск хотели сорвать выборы и посеять панику в приграничье РФ

Председатель "Единой России" и посол в Минске Борис Грызлов заявил, что одной из целей нападения ВСУ на Курскую область и попыток вторжения в приграничные регионы был срыв выборов. По его словам, атака должна была посеять панику в обществе и политической системе.

"Одной из целей вторжения в Курскую область и попыток вторгнуться в другие приграничные области было сорвать выборы, посеяв панику в политической системе и социуме", — отметил Грызлов на заседании Президиума Генсовета партии.

Он добавил, что противник раньше пытался учесть календарь выборов в России, надеясь раскачать ситуацию.

"На агрессию российское общество ответило сплочённостью вокруг президента. Благодаря стойкости, воинскому мастерству армии, мужеству народа России, благодаря политике президента — враг, который стремится расколоть наше общество и страну, не смог реализовать свои цели", — прокомментировал обстановку Грызлов.

Грызлов также подчеркнул, что задачей "Единой России" остаётся укрепление политической системы, экономики и сплочённости общества. По его словам, кандидаты от партии взяли на себя ответственность за реализацию новых нацпроектов.

"Достижение национальных целей — основа будущего, который наша партия формирует вместе с российским обществом", — добавил он.

Грызлов отметил, что партия сохраняет свои идеологические принципы — благополучие людей, поддержку Владимира Путина и русского единого мира.

Фото: commons.wikimedia.org/Mikhail Kozlovsky (Creative Commons Attribution 4.0 International)