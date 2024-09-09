Военный эксперт Андрей Клинцевич заявил NEWS.ru, что ВС Украины могут атаковать Черноморский регион перед выборами президента в Америке в ноябре 2024 года. По его мнению, таким образом Киев может медийно помочь демократам победить на выборах.
"Черноморский регион будут атаковать не весной или осенью 2025-го, а перед выборами в США. Если атаковать, то сейчас, чтобы медийно помочь демократам. Мы видим, как много людей сейчас готовится за границей. Боррель говорит, что 75 000 человек приедет из ЕС. Поэтому развязка произойдёт сейчас", — отметил Клинцевич.
Он также подчеркнул, что 2025 год станет периодом для дипломатических переговоров или снижения эскалации, поскольку у Запада останется не так много ресурсов для поддержки Киева. По его словам, западные страны будут вынуждены вводить свои войска в зону боевых действий, что непросто сделать из-за необходимости поддерживать паритет в технике и ресурсах.
Ранее координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что Украина готовит "армию вторжения" до полумиллиона человек, и планирует атаковать Черноморский регион весной 2025 года.
Фото: commons.wikimedia.org/Нацгвардія України (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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