Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.09.2024 : 90,3853
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.09.2024 : 99,9067
Клинцевич: перед выборами в США ВСУ атакуют регион Чёрного моря
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Андрей Клинцевич: Киев может атаковать Черноморский регион перед выборами в США

Клинцевич: перед выборами в США ВСУ атакуют регион Чёрного моря

Военный эксперт Андрей Клинцевич заявил NEWS.ru, что ВС Украины могут атаковать Черноморский регион перед выборами президента в Америке в ноябре 2024 года. По его мнению, таким образом Киев может медийно помочь демократам победить на выборах.

"Черноморский регион будут атаковать не весной или осенью 2025-го, а перед выборами в США. Если атаковать, то сейчас, чтобы медийно помочь демократам. Мы видим, как много людей сейчас готовится за границей. Боррель говорит, что 75 000 человек приедет из ЕС. Поэтому развязка произойдёт сейчас", — отметил Клинцевич.

Он также подчеркнул, что 2025 год станет периодом для дипломатических переговоров или снижения эскалации, поскольку у Запада останется не так много ресурсов для поддержки Киева. По его словам, западные страны будут вынуждены вводить свои войска в зону боевых действий, что непросто сделать из-за необходимости поддерживать паритет в технике и ресурсах.

Ранее координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что Украина готовит "армию вторжения" до полумиллиона человек, и планирует атаковать Черноморский регион весной 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org/Нацгвардія України (Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

В США пройдёт слушание Google об отмене разблокировки YouTube-каналов РФ

В США пройдёт слушание Google об отмене разблокировки YouTube-каналов РФ

Суд Калифорнии назначил на 6 декабря 2024-го слушания по ходатайству Google о вмешательстве с целью отмены решений судов России, которые обязали разблокировать YouTube-каналы АНО "ТВ-Новости", "Царьград", а также Фонда православного телевидения. Согласно расписанию, заседание состоится в 10:00 по местному времени или в 20:00 по Москве.

Читать полностью
Генассамблея ООН призвала уважать решения участников, включая Москву

Генассамблея ООН призвала уважать решения участников, включая Москву

Председатель 78 сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил, что ГА не имеет задачи принудить стороны конфликта на Украине к миру, и призвал уважать независимость решений всех стран в её составе, включая Россию.

Читать полностью

Общество

Слепаков* высказался о смерти Александра Маслякова: хотелось вернуться на эту планету

Слепаков* высказался о смерти Александра Маслякова: хотелось вернуться на эту планету

Комик Семён Слепаков* отреагировал на скорбную весть о смерти главы КВН Александра Маслякова.

Читать полностью
Лариса Долина смирилась с потерей квартиры:

Лариса Долина смирилась с потерей квартиры: "Бог дал, Бог взял"

Певица Лариса Долина утешилась после того, как мошенники отобрали у неё квартиру. Звезда объяснила, что у неё осталось нечто более ценное.

Читать полностью

Новости