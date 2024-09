Украина выразила обеспокоенность Ирану из-за возможной передачи ракет России

МИД Украины 9 сентября вызвал поверенного в делах Ирана Шахрияра Амузегара для обсуждения якобы переданных Тегераном баллистических ракет ВС РФ. Поводом стали публикации СМИ США и телеканала CNN, который 6 сентября утверждал, что Иран передал России ракеты малой дальности для боевых действий на Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, ведь такие сообщения не всегда соответствуют действительности. Представитель МИД Ирана Насер Канаани также опроверг обвинения, подчеркнув, что Тегеран не поставлял оружие Москве для использования в зоне СВО.

"Девятого сентября в МИД Украины был вызван поверенный в делах Ирана на Украине Шахрияр Амузегар, которому выражено беспокойство в связи с данными о возможной поставке баллистических ракет России", — говорится в заявлении МИД Украины в Telegram-канале.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)