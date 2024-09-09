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Подполковник ЛНР Марочко: Оборона ВСУ посыпалась под Красноармейском
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Подполковник Марочко: российские силы прорвали оборону ВСУ под Красноармейском

Подполковник ЛНР Марочко: Оборона ВСУ посыпалась под Красноармейском

Российские бойцы улучшили тактическое положение на сватовско-кременском направлении, усилив давление на позиции ВСУ. Об этом сообщил подполковник НМ Луганской Республики Андрей Марочко в Telegram-канале.

"Подразделения ВС РФ усилили давление на позиции противника на широком участке фронта. Наступления осуществлялись близ Мясожаровки, Петровского, Невского", — подчеркнул Марочко.

По его словам, российские военные заняли выгодные рубежи на данном направлении, а также уничтожили вооружение ВСУ, военную технику и личный состав. Также 5 сентября стало известно о прорыве обороны ВСУ в районе Клещеевки в Донецкой Республике.

Военкор Котенок рассказал о боях в районе Новогродовки и Гродовки, куда противник перебросил резервы, в том числе с Угледарского направления. С этим связано снижение темпов наступления ВС РФ на Красноармейск. Полностью стабилизировать ситуацию ВСУ не удаётся, по мере исчерпания резервов проблемы с целостностью фронта будут вылезать снова.

Фото: commons.wikimedia.org/Нацгвардія України (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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