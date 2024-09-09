Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов не верит в возможность ВСУ подготовить 500 000 боевиков для весеннего наступления. Такую реакцию он высказал "Ленте.ру".

"Наш Генштаб обязан серьезно отнестись к любой информации. И его задача — быть готовым ответить на любой вызов", — подчеркнул Климов.

Сенатор также отметил, что в теории армия ВСУ может собрать такое количество военных.

"Я не очень верю в весну, но в принципе, на подконтрольной Зеленскому территории сейчас н приблизительно 15 миллионов мужчин. При определённом подходе можно набрать 500 000. Но я не очень верю, что у них получится до весны, и кто-то ещё останется из шайки на позициях", — добавил он.

Климов напомнил, что это не первая попытка ВСУ собрать крупный контингент.

"Накануне СВО со стороны границы между Украиной и Донбассом было собрано приблизительно 250 000 бойцов ВСУ. Тогда ещё. После этого они тоже собирали крупные армии", — отметил сенатор.

Он также заверил, что Россия располагает силами и средствами для быстрого и адекватного ответа на вызовы. Ранее координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что ВСУ тянут время, чтобы к весне 2025 года отправить на Донбасс 500 000 военных. Лебедев уточнил, что сейчас на Украине идёт процесс мобилизации 700 000 — 900 000 человек для создания "армии вторжения". По его словам, Киев рассчитывает, что ВС РФ не будут наступать зимой, что даёт время для пополнения рядов перед будущими боями.

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