В конце августа Владимир Зеленский заявил о проведении успешных испытаний первой баллистической ракеты отечественного производства на Украине. Полковник Михаил Ходарёнок усомнился в реальности этих испытаний, учитывая отсутствие необходимых полигонов на территории Украины и сложность серийного производства в условиях боестолкновений.

Ходарёнок сравнил усилия Киева по разработке баллистических ракет с опытом нацистской Германии, которая смогла наладить производство "Фау-2" даже под массированными ударами авиации союзников, используя подземные заводы. Однако несмотря на огромные вложения, эффективность ракет Берлина оказалась сомнительной. Эксперт считает, что Украина может столкнуться с аналогичными проблемами.

Полковник также усомнился в правдивости заявления Зеленского о проведённых испытаниях, так как ни российские, ни американские системы предупреждения не зафиксировали пуск испытанной в полёте украинской ракеты.

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