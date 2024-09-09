Военный эксперт Ходарёнок: сможет ли Украина повторить ракетную программу нацистской Германии?

В конце августа Владимир Зеленский заявил о проведении успешных испытаний первой баллистической ракеты отечественного производства на Украине. Полковник Михаил Ходарёнок усомнился в реальности этих испытаний, учитывая отсутствие необходимых полигонов на территории Украины и сложность серийного производства в условиях боестолкновений.
Ходарёнок сравнил усилия Киева по разработке баллистических ракет с опытом нацистской Германии, которая смогла наладить производство "Фау-2" даже под массированными ударами авиации союзников, используя подземные заводы. Однако несмотря на огромные вложения, эффективность ракет Берлина оказалась сомнительной. Эксперт считает, что Украина может столкнуться с аналогичными проблемами.
Полковник также усомнился в правдивости заявления Зеленского о проведённых испытаниях, так как ни российские, ни американские системы предупреждения не зафиксировали пуск испытанной в полёте украинской ракеты.
Фото: сommons.wikimedia.org/Presidential Communications Office (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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